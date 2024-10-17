Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters'tan Türkiye'ye teşekkür

Yayınlanma: 17.10.2024 - 19:50

Güncelleme: 17.10.2024 - 19:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Waters'a teşekkür etmişti.

Bunun üzeire Waters, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı.

Söz konusu videoyu Erdoğan şu ifadeler ile paylaşmıştı: