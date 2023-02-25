Pirincin tüm lezzetini, besin değerini yok ediyormuş.. Sakın eklemeyin

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 21:54

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 21:54

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan pirinç pilavını pişirirken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Pilavda kullanılan malzemeler pilavın lezzeti açısından büyük önem taşıyor.

Örneğin pilavı mutlaka tereyağı veya zeytinyağıyla pişirmek öneriliyor. Ayçiçek yağıyla yapılması ise asla tavsiye edilmiyor. Pilav pişirmenin püf noktaları elbette bununla da sınırlı değil.

Pirinç pilavı veya bulgur pilavı en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Ulusalpost'un derlemesine göre; Pilavınızın lezzetli olmasını istiyorsanız bilmeniz gereken bir kaç küçük püf nokta bulunuyor; Marketten aldığınız et suyu veya tavuk suyu aslında faydalı değil.

PİLAVIN LEZZETİ GİDİYOR

Pilav yaparken bu ürünleri kullanmak aslında pilavın tüm lezzetini kaçırmaktadır. Bu yüzden kendi haşladığınız tavuğun suyunu pilavlarınıza sakın ekleyin.

Tavuk suyunu evde yapmakta çok kolay

Malzeme listesi;

tavuk

2 kg (Sadece kemiği)

su

3 lt soğuk

soğan

1 adet

havuç

1 adet

kereviz

1 adet (Sadece sapı)

pırasa

1 adet

tane karabiber

Bir tutam

maydanoz

Birkaç adet (Sapı)

defne yaprağı

1 adet

taze kekik

Biraz

Tavuk suyunun tarifi;

Soğuk su ile tavuk kemiklerini tencereye alın.

Suyu kaynatın ve sonra altını kısın.

Su üstünde biriken tortuları sürekli temizleyin.

Kısık ateşte 1,5 saate yakın kaynayan tavuk suyuna sebzeleri ve ateşten almadan yarım saat öncede baharat torbasını ekleyin.

Tavuk suyunu süzdürün ve soğutun.

Bu tarife göre hazırladığınız tavuk suyu sayesinde yapacağınız pilav çok ama çok daha lezzetli olacaktır.

İşte bu kadar kolay.

Peki tane tane pirinç pilavının tarifi nasıldır?

Gerekli malzemeler;

Mynet.com sitesinde yer alan bir içerikte; Tane tane pirinç pilavının tarifine yer verildi. Ayrıca pilavın demlenmesi için yapılması gereken püf noktada anlatıldı.

*Pilavı yapmadan önce soğan doğranmalıdır.

*Ufak bir boy soğan yeterli olacaktır.

*Soğan tamamen aroma için kullanılacaktır.

*Damak zevkine göre miktarına karar verilebilir.

*Soğanın gözleri yakmaması için çok keskin bir bıçak kullanılması, soğanın soğuk suyla yıkanması gerekmektedir.

*İki yemek kaşığı kadar tereyağı tencereye konur ve eritilmeye başlanır.

*Yağı çok fazla kızdırmadan soğanlar içine ilave edilir ve kavrulmaya başlanır. Soğanların acılığı gidene ve aromasını vermeye hazır olana kadar karıştırılmalıdır.

*Pirinçler daha önceden kaynar suda yarım saat kadar bekletildiği ve iyice durulandığı için, pirinçleri çok uzun süre kavurmamak gerekir.

*Eğer sıcak suda bekletmemiş olsaydık 15 dakika kadar kavurmuş olmak gerekirdi.

*Pirinçler tencereye dökülür ve dairesel hareketlerle karıştırılmaya başlanır. Tahta kaşıkla tencerenin dibinden başlayıp pirinçleri kırmadan karıştırmak gerekir.

*Harlı ateşte 10 dakikaya kadar kavrulursa yeterli olacaktır. Pirincin ve soğanın çok fazla yanıp kavrulmasına engel olunmalıdır.

*Bu noktada biraz tuz ilave edilebilir. Şayet hazır et suyu ve tablet kullanıyorsanız, onların içerisinde tuz oranı yüksek olduğu için hiç koymayabilir ya da çok az tuz kullanabilirsiniz.

*Pirinç kavrulduktan sonra, üzerine suyu eklenir. Ardından son bir kez karıştırılır. Tercihe göre üzerine biraz karabiber ilave edilebilir.

*Arzu ediliyorsa limon kabuğu da tencereye konabilir.

*Ardından tencerenin kapağı kapatılır, ocağın ateşi iyice açılır. Suyunu çekene kadar harlı ateşte, çok az suyu kaldığında ateşin altını kısarak pişirmek gerekir.

*Pilav suyunu çektikten sonra, ocağın ateşi kapatılır ve pilav demlenmeye bırakılır. Demleme işlemi için temiz bir mutfak bezi kullanılır. Tencerenin üzeri kapatılır. Yarım saat kadar dinlendirmeye bırakılır.

*Pilav demlendikten sonra servise başlanabilir. Kaseye çok az zeytinyağı dökülür ve bir fırça yardımıyla kasenin geneline dökülür. Ardından pilav kaseye doldurulur, kasenin üzerine tabak konur. Ters çevrilerek pilav tabağa dökülür.

*Üzerine arzuya göre bir dilim limon konulabilir. Taze maydanoz ile de süslenebilir. Yerli safranla renk verilebilir. Karabiber de kullanılabilecek baharatlar arasındadır.

PİLAVIN DEMLENMESİ NASIL SAĞLANIR?

Pilava suyunu ilave ettikten sonra, kısık ateşte suyunu çekmesi beklenir. Ardından tencerenin altı kapatılır.

Temiz bir mutfak bezi veya kağıt havluyla dinlendirmeye bırakılır. Böylelikle pilavın iyice yumuşaması ve suyunu çekmesi sağlanır. Gazete kağıdı kullanılmamalıdır. Çünkü gazete kağıdı üstündeki boyalar, pirince zarar vermektedir. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirilen pilav, servis edilebilir.

PİLAVIN LAPA OLMAMASI İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Pilav pişirirken dikkat edilmesi gereken bir kaç husus vardır. Öncelikle pirincin temiz olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü ne şekilde üretildiğini bilemeyiz. Pirinç ayıklanmalı ve yıkanmalıdır.

Pilavın yapışması istenmiyorsa, iyice yıkayıp ve durulayıp nişasta oranı düşürülmelidir. Kullanılacak yağ mutlaka eritilmelidir.

Pilavın su miktarına dikkat edilmelidir. Tavuk, et hatta sebze suyu kullanırken çok fazla su kullanmamaya dikkat edilmelidir. Aksi takdirde pilav lapa olur.

Pilavı sadece kavururken karıştırmak gerekir. Suyu ekledikten sonra kapak kapatılmalıdır. Pilav mutlaka demlenmeye bırakılmalıdır. Eğer içerisinde limon gibi aromatik sebzeler konulmuşsa, demleme esnasında çıkartmak gerekir.

Pilavı ilk önce harlı ateşte, daha sonra suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirmek gerekir. Pilav ısıtılırken pencerenin dibine yapışmaması için biraz ıslatılır.

HANGİ TÜR PİRİNÇ KULLANILMALI?

Cumhuriyet'in derlemesine göre; Pirinç pilavının tane tane ve lezzetli olması için mutlaka baldo pirinç kullanmak gerekiyor. Eğer pirinç kırık pirinçse, pilav hiç bri şekilde lezzetli olmuyor.