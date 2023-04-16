Pişirdiğiniz balığı ziyan etmeyin! Balığın besin değerini katlayan pişirme yöntemi

Yayınlanma: 16.04.2023 - 00:04

Güncelleme: 16.04.2023 - 00:04

Şahane bir protein kaynağı olan balık, tüketen kişinin kalp sağlığını korumaya, kemiklerinin güçlenmesine ve zihin gelişimine büyük fayda sağlamaktadır. Balığın içeriğindeki yağlar sayesinde saç ve cilt için çok faydalıdır. Ayrıca balık beyin işlevi için de çok önemli bir rol oynamaktadır. Uzmanlar hafıza sorunlarına karşı balık tüketimini önermektedir. Araştırmacılara göre balık hücreleri yeniler ve kanser riskini de aza indirir.

SAĞLIKLI BALIK PİŞİRME YÖNTEMİ

Healthline'a göre en sağlıklı balık pişirme yöntemleri sıralandı.

Izgara ve Kızartma

Izgara ve kızartma, birbirine benzer yöntemlerdir. İki pişirme yönteminde de, yemeğe çok yüksek sıcaklıkta kuru ısı uygulanır. Özellikle yağlı balıklar bu yöntemle, hiç yağ eklenmeden hızlıca pişirilebilir. Ancak, hem ızgara hem de kızartmanın heterosiklik aminler (HA'lar) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar) adı verilen bazı zararlı bileşiklerin oluşumuna neden olduğu bilinmektedir. Izgara ve kızartma, AGE'ler adı verilen bileşiklerin oluşumuna da yol açabilir. Bu bileşikler, kalp hastalığı ve diyabet gibi bir dizi hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Bu bileşiklere maruz kalmamak için, yemeğinizi açık alevde pişirmekten kaçının. Pişirme süresini kısa tutun ve balığı ızgara yapmadan önce marine edin.

Tavada Kızartma ve Derin Yağda Kızartma

Bu iki yöntem, balığın yüksek sıcaklıkta pişmesini sağlar. Derin yağda kızartma, balığı büyük miktarda yağa batırmayı içerir. Tavada kızartma yönteminde ise, genelde yapışmaz yüzeyli tavalar kullanılır ve çok az miktarda yağ kullanılır. Kızartma esnasında balık, yağın bir kısmını emer ve kalorisi yükselir. Özellikle yağsız balıklar, yağlı balıklara göre daha fazla yağ emme eğilimindedir. Kızartma sırasındaki yüksek sıcaklıklar ayrıca balıktaki sağlıklı omega-3 yağ asitlerine diğer pişirme yöntemlerinden daha fazla zarar verir. Genel olarak tavada kızartma, derin yağda kızartmaya göre daha sağlıklı kabul edilir. Ayrıca kızartma için, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar tercih edilmelidir.

Haşlama ve Buharda Pişirme

Haşlama ve buharda pişirme yönteminde, su kullanılır. Buharda pişirme, özel bir tencerede yapılır ve buharlaştırılmış su kullanılır. Haşlama ve buhar yöntemlerinde, balığa yağ eklenmez. Bu da balığın kalorisinin aynı kalmasını sağlar. Ayrıca iki yöntemde de, balık diğer yöntemlere göre daha düşük sıcaklıklarda pişirilir. Böylece besin maddeleri korunur ve zararlı kimyasalların oluşumu en aza indirilir. Pişirme işleminde yağ kullanılmaması ve daha düşük sıcaklıklar tercih edilmesi, haşlama ve buharda pişirme yöntemlerinin daha sağlıklı olduğunu gösterir.

Fırında Pişirme

Fırında pişirme, balığın içeriğinde bulunan D vitaminini korumanın iyi bir yoludur. Bir çalışmada, fırınlanmış somonun tüm D vitamini içeriğini koruduğunu, kızarmış somonun ise %50'sini kaybettiğini bulmuştur. Bu yüzden fırında pişirme, sağlıklı bir yol olarak kabul edilir. Ancak pişirme esnasında balığı yağa bulamak, yağ asidi seviyelerini yükseltebilir. Eğer fırında pişirme yönteminde yağ kullanacaksanız, seçiminizi zeytinyağından yana kullanın.