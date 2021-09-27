Piyanist Gülsin Onay'dan 'harmanda' piyano resitali

27 Eylül 2021 Pazartesi, 00:00

Bayburt'un Demirözü ilçesindeki ‘2021 Silletto Ödülü’ Kenan Yavuz Etnografya Müzesince düzenlenen ‘Harman Şenliği’ etkinliklerine katılım ve bir dizi ziyaretler için kente gelen devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, müzedeki konserinin ardından harman yerinde sahne aldı.

Onay, harman yerinde patoz ve buğday sapları arasında piyanosu ile konser verdi. Anadolu’da kaybolmaya yüz tütmüş kültürlere dikkati çeken ve dünyaca ünlü bestekarların eserlerine yer veren Onay'ın performansı, beğeni topladı.

‘BAYBURT’UN ÖZEL YERİ VAR’



Gülsin Onay, Bayburt’un klasik müzik sanatçıları arasında çok özel bir yeri olduğunu söyledi. Onay, “Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin Avrupa’da yılın müzesi olması beni çok heyecanlandırdı. Ödülün açıklanmasını müteakip tebrik ettim ve gurur duydum, ülkem adına. Ben de kendi alanımda katkı koymak için burada bir konser vermeyi arzu ettim. Ülkemin bu güzel köşesinden dünyaya verilen mesajları, müziğimle zenginleştirebilirsem ne mutlu bana” dedi.



‘ÇOK ETKİLENDİM’



Onay, "Kadim Anadolu Kültürü'nün en değerli noktalarından biri olan Bayburtluların, ülkemize ve dünyaya katacakları birçok güzellik olduğuna inanıyorum. Toprağına ve ülkesine aşık Bayburt halkına bir iz bırakabilirsem, çok mutlu olacağım. Müzeden çok etkilendim, kültür mirasımızı muhteşem bir atmosferde görünür kılmışlar" diye konuştu.