Piyasa dizisinin Ahsen'i Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında, evli mi? Ayça Bingöl hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ayça Bingöl'ün yaşamı merak ediliyor. Ayça Bingöl'ün kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerde yer aldığı araştırılıyor. Peki, Piyasa dizisinin Ahsen'i Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında, evli mi? Ayça Bingöl hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Piyasa dizisinde "Ahsen" karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ayça Bingöl'ün yaşamı merak ediliyor. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı "Cemile" karakteri ile tanınan oyuncunun hayatı araştırılıyor. Peki, Piyasa dizisinin Ahsen'i Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında, evli mi? Ayça Bingöl hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
AYÇA BİNGÖL KİMDİR?
Ayça Bingöl, 16 Ocak 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynadı.
Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulundu.
2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katıldı. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol aldı.
AYÇA BİNGÖL EVLİ Mİ?
Ayça Bingöl 2001 yılında Ali Gökmen Altuğ ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu var.
AYÇA BİNGÖL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2006 - Tramvay - Elif
2009 - Sonsuz - Aylin
2009 - Melekler ve Kumarbazlar - Aysun
2011 - Ay Büyürken Uyuyamam - Melek
2013 - Benim Dünyam - Handan Bayındır
2018 - Müslüm - Akbaş
2024 - Fidan - Nesrin
AYÇA BİNGÖL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1993 - Süper Baba - Ayça
1996 - Tatlı Kaçıklar
1998 - Çiçek Taksi - Canan
1999 - Ah Bir Zengin Olsam - Ayça
1999 - Sır Dosyası - Alev
2000 - Evdeki Yabancı - İpek Erez
2002 - Asmalı Konak
2002 - Anne Babamla Evlensene
2004 - Sihirli Annem - Başak
2004 - Yadigar - Sedef
2006-2007 - İki Aile - Füsun
2006 - Taşların Sırrı - Gülergül
2007 - Bıçak Sırtı
2007 - Hayat Kavgam
2008 - Küçük Kadınlar - Özgür
2009 - Bez Bebek - Rüya
2009-2010 - Samanyolu - Evsed
2010-2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki - Cemile Karaboğa
2014 - Benim Adım Gültepe - Gülümser
2016 - Babam ve Ailesi - Nilgün Kayalar
2019 - Kardeş Çocukları - Ümran Çetin
2021 - Kırmızı Oda - Derya Çaldıran
2022-2023 - Yürek Çıkmazı - Cennet Tekin
2023-2024 - Kirli Sepeti - Songül Yıldırım
2025 - Piyasa - Ahsen Çevik
AYÇA BİNGÖL'ÜN SESLENDİRME YAPTIĞI FİLMLER...
2001 - Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği - Arwen
2002 - Yüzüklerin Efendisi: İki Kule
2002 - Kazara Zengin - Babe Bennett
2003 - Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü - Arwen
2003 - Kayıp Balık Nemo - Peach
2003 - Peter Pan - Wendy
2004 - Hayatın Benim - Illeana Scott
2005 - Madagaskar - Gloria
2006 - Buz Devri 2: Erime Başlıyor - Ellie
2007 - Beowulf: Ölümsüz Savaşçı Grandler'in Annesi
2008 - 28 Hafta Sonra - Rose Byrne
2009 - Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı - Ellie
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