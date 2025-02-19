Yayınlanma: 19.02.2025 - 20:46

Güncelleme: 19.02.2025 - 20:46

Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Piyasa dizisinde "Ahsen" karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ayça Bingöl'ün yaşamı merak ediliyor. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı "Cemile" karakteri ile tanınan oyuncunun hayatı araştırılıyor. Peki, Piyasa dizisinin Ahsen'i Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında, evli mi? Ayça Bingöl hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

AYÇA BİNGÖL KİMDİR?

Ayça Bingöl, 16 Ocak 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynadı.

Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulundu.

2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katıldı. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol aldı.

AYÇA BİNGÖL EVLİ Mİ?

Ayça Bingöl 2001 yılında Ali Gökmen Altuğ ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu var.

AYÇA BİNGÖL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2006 - Tramvay - Elif

2009 - Sonsuz - Aylin

2009 - Melekler ve Kumarbazlar - Aysun

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam - Melek

2013 - Benim Dünyam - Handan Bayındır

2018 - Müslüm - Akbaş

2024 - Fidan - Nesrin

AYÇA BİNGÖL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1993 - Süper Baba - Ayça

1996 - Tatlı Kaçıklar

1998 - Çiçek Taksi - Canan

1999 - Ah Bir Zengin Olsam - Ayça

1999 - Sır Dosyası - Alev

2000 - Evdeki Yabancı - İpek Erez

2002 - Asmalı Konak

2002 - Anne Babamla Evlensene

2004 - Sihirli Annem - Başak

2004 - Yadigar - Sedef

2006-2007 - İki Aile - Füsun

2006 - Taşların Sırrı - Gülergül

2007 - Bıçak Sırtı

2007 - Hayat Kavgam

2008 - Küçük Kadınlar - Özgür

2009 - Bez Bebek - Rüya

2009-2010 - Samanyolu - Evsed

2010-2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki - Cemile Karaboğa

2014 - Benim Adım Gültepe - Gülümser

2016 - Babam ve Ailesi - Nilgün Kayalar

2019 - Kardeş Çocukları - Ümran Çetin

2021 - Kırmızı Oda - Derya Çaldıran

2022-2023 - Yürek Çıkmazı - Cennet Tekin

2023-2024 - Kirli Sepeti - Songül Yıldırım

2025 - Piyasa - Ahsen Çevik

AYÇA BİNGÖL'ÜN SESLENDİRME YAPTIĞI FİLMLER...

2001 - Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği - Arwen

2002 - Yüzüklerin Efendisi: İki Kule

2002 - Kazara Zengin - Babe Bennett

2003 - Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü - Arwen

2003 - Kayıp Balık Nemo - Peach

2003 - Peter Pan - Wendy

2004 - Hayatın Benim - Illeana Scott

2005 - Madagaskar - Gloria

2006 - Buz Devri 2: Erime Başlıyor - Ellie

2007 - Beowulf: Ölümsüz Savaşçı Grandler'in Annesi

2008 - 28 Hafta Sonra - Rose Byrne

2009 - Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı - Ellie