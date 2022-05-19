Plaj voleybolunun yıldızları Kuşadası'nda

19 Mayıs 2022 Perşembe, 16:21

Kuşadası, plaj voleybolunda dünyanın en büyük organizasyonlarından olan ‘VW Beach Pro Tour’a ev sahipliği yapacak. 19-22 Mayıs tarihleri arasında Sevgi Plajı’nda gerçekleşecek 4 günlük ‘Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge’a 33 ülkeden 200 sporcu katılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Davutlar Sevgi Plajı’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda eleme turnuvası ile başlayan organizasyona ve 5 kıtadan 200 sporcu katılacak. Turnuvanın tnaıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında, VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge’ın hem plaj voleybolunun hem de Türkiye’nin, Aydın’ın ve Kuşadası’nın tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş “Geçtiğimiz yıllarda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun desteği ile Aydın Kent Meydanı’nda gerçekleştirdiğimiz organizasyonu bu yıl Kuşadası Sevgi Plajı’nda yapıyoruz. Uluslararası alanda üst düzey müsabakalara ev sahipliği yapacak olan VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge’in sporseverler için çok önemli bir fırsat” dedi. Aslandaş ayrıca turnuvanın düzenlenmesi sürecine katkı sunan herkese teşekkürler etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise plaj voleybolu turnuvasının pandemiden önce Aydın Kent Meydanı’nda düzenlendiğini hatırlatırken, “Organizasyon artık çapı ve gördüğü ilgi nedeniyle Kent Meydanı’na sığmaz hale geldi. Bu nedenle bu yıl Kuşadası Belediyemiz ile iş birliği içinde düzenledik” diye konuştu. VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge’in 80 ülkede canlı yayınlanacak olan bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Çerçioğlu, “Ülkemizin, Aydın’ın ve Kuşadası’nın tanıtımı için büyük önem taşıyan bu organizasyon esnafımıza ve civar bölgelere de katkı sağlayacaktır. Turnuvayı önümüzdeki yıllarda Kuşadası’nda düzenlemeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.