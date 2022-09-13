Umut Kurt kimdir? Umut Kurt kim ile evlendi?

Ünlü oyuncu Umut Kurt nikah masasına oturdu. Umut Kurt kimdir? Umut Kurt kim ile evlendi?

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 17:15
Umut Kurt kimdir? Umut Kurt kim ile evlendi?
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Umut Kurt, 17 Nisan 1981 yılında doğdu. Tiyatroya 1997 yılında amatör olarak başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olduktan sonra BKM'de yer aldı.

UMUT KURT'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kusursuz Kiracı (2022-) 

Zeytin Ağacı (2022) 

Kuruluş Osman (2022)

Çıplak (2021) 

Fatma (2021) 

Şeref Sözü (2020) 

Karakomik Filmler 2: Arada (2019) 

Payitaht "Abdülhamid" (2017) 

Madımak: Carina'nın Günlüğü (2015) 

İtirazım Var (2014) 

Beni Böyle Sev (2014) 

Tatar Ramazan (2013) 

Biz Babasız Büyüdük (2013) 

Yüksek Giriş (2013)

Çanakkale: Yolun Sonu (2013) 

Pazarları Hiç Sevmem (2012)

Mor Menekşeler (2011) 

Babam Sağolsun (2011) 

Kavşak (2011) 

Labirent (2011) 

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) 

Gönülçelen (2010) 

Acemi Müezzin (2009) 

Güz Sancısı (2009) 

Düğün Şarkıcısı (2008) 

Beynelmilel (2006) 

Bir Demet Tiyatro (2006)

Hatırla Sevgili (2006-2008) 

Organize İşler (2005) 

Acı Hayat (2005) 

Kalp Gözü (2004)

Metropol Kabusu (2003)

UMUT KURT KİM İLE EVLENDİ?

Umut Kurt, bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Melisa İnci'yle evlendi.


Umut Kurt oyuncu dizi

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