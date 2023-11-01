Polat ailesinin eski avukatı Alperen Cihan Çetinkaya'dan dikkat çeken açıklama: 'Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...'

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu sabaha karşı gözaltına alındı. Aynı zamanda Kürşat Polat, Beyza Ekici ve Ahmet Gün de sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Son olarak ailenin eski avukatı Alperen Cihan Çetinkaya konu hakkında Instagram üzerinden açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:31
Polat ailesinin eski avukatı Alperen Cihan Çetinkaya'dan dikkat çeken açıklama: 'Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...'
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Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla uzun süredir Türkiye gündemini meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çiftine operasyon düzenlendi.

Dün gece saatlerinde Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Operasyonlar kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı.

ESKİ AVUKATTAN AÇIKLAMA

Operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ederken; Polat çiftinin eski avukatı Alperen Cihan Çetinkaya, sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında kendi düşüncelerini dile getirdi.

Soruşturmaya MASAK'ın dahil olmasının ardından hazırlanan raporda yer alan hususları görmesi sonucu avukatlıklarından istifa ettiğini beyan eden Alperen Cihan Çetinkaya, 'Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kesinleşmiştir...' ifadelerini kullandı.

ENGİN POLAT TUTUKLANACAK MI?

Ardından Engin Polat için tutuklama, Dilan Polat içinse adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı çıkacağını söyledi.


Daha sonrasında konu hakkında kendi görüşlerini beyan ettiği bir paylaşım yayınladı ve "Şahısların kelepçeli olarak ve gece yarısı getirilmesi de işin şov kısmı" dedi.


Dilan Polat Engin Polat Sıla Doğu

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