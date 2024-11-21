'En seksi Türk kadını' seçilmişti: Zeynep Bastık'tan açıklama

Yayınlanma: 21.11.2024 - 13:04

Güncelleme: 21.11.2024 - 13:04

Zeynep Bastık, bir anket çalışmasında "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçildiği iddialarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Anketin sonucunun açıklanmasının ardından, Zeynep Bastık hakkında X platformunda binlerce yorum yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ankete tek o mu katıldı?", "Hadise der, tek geçerim", "Mine Tugay ve Didem Soydan varken bu seçimi kimler yapmış olabilir?" şeklinde yorumlar yaparak, Zeynep Bastık'ın "en seksi" unvanını almasını eleştirdi. Ancak Bastık'ı destekleyenler de vardı. Bazı kullanıcılar, "Çok doğal ve güzel biri", "Kötü yorum yapan bayanlar kıskanmayın lütfen. Çünkü hepinizden seksi" gibi ifadelerle ünlü şarkıcıya övgülerde bulundu.

Ünlü oyuncu ve sunucu Cem Özer de konuya esprili bir şekilde yaklaşarak, "Ben de vaktiyle en seksi Türk erkeği seçilmiştim. Aynı listede Erdal İnönü de vardı" şeklinde bir yorum yaptı.

Zeynep Bastık, önceki akşam görüntülenerek anket hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, "Hiçbir şey düşünmüyorum. Birileri ortaya bir şey atıyor; birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor... Ben de evde oturup izliyorum yani" şeklinde açıklamada bulundu.







Ayrıca, "Size göre Türkiye'nin en seksi kadını kim?" sorusuna ise, "Hiç düşünmedim. 'En'ler çok zor benim için" yanıtını verdi.