Zeynep Bastık 'En Seksi Türk Kadını' seçildi: Sosyal medya ikiye bölündü!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 10:18

Güncelleme: 14.11.2024 - 10:18

Popüler şarkıları Ara, Uslanmıyor Bu, Yalan ve Lan ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada düzenlenen bir ankette "En seksi Türk kadını" seçilerek gündem oldu. 31 yaşındaki şarkıcı, anket sonuçlarına göre şu anda Türkiye'nin "en seksi" kadını unvanına sahip.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bastık'ın bu unvanı alması hayranları tarafından sevinçle karşılanırken, sosyal medyada farklı görüşler de dile getirildi. Destekleyen kullanıcılar "Hak ettiği unvanı almış" ve "Çok güzel bir kadın" gibi olumlu yorumlarda bulunurken, bazı kullanıcılar ise "Güzel mi görmedik" ve "Jüri neye göre seçti?" gibi eleştirilerle karşı görüş bildirdi.

Sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandıran bu haber, Zeynep Bastık'ın hayranları ve eleştirmenleri arasında tartışmaya yol açtı.