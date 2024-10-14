Zeynep Bastık'tan hayranlarını korkutan paylaşım: Ameliyat oldu
Özel hayatıyla sık sık gündemde yer alan Zeynep Bastık burun ameliyatı oldu. Bastık, hastane odasından ameliyat sonrası paylaşım yaptı.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Survivor'un eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla gündemdeydi.
Serkay Tütüncü ile mutlu bir beraberlik sürdüren Zeynep Bastık'tan hayranlarını korkutan bir paylaşım geldi.
Ameliyat olan Zeynep Bastık, hastane odasından paylaşımda bulunarak "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım" dedi.
Etiketler: #Zeynep Bastık' #ameliyat
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