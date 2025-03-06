Polisi görünce küpeleri yuttu! Değeri tam 770 bin dolar...

Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:42

Güncelleme: 06.03.2025 - 11:42

ABD’nin Florida eyaletinde, ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. 32 yaşındaki Jaythan Gilder, lüks mücevher markası Tiffany & Co.’ya girerek değerli takıları inceledi. Kendini “profesyonel bir sporcunun temsilcisi” olarak tanıtan Gilder, bir anda yaklaşık 770 bin dolar değerindeki küpeleri alarak kaçtı.

Olaydan bir gün sonra polis tarafından yakalanan Gilder, delilleri yok etmek için sıra dışı bir yöntem denedi. Küpeleri polislerin gözleri önünde yutarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak kaçış planı başarısız oldu. Yapılan röntgen taramalarında küpelerin hırsızın midesinde olduğu tespit edildi.

Yetkililer, olayın detaylarını paylaşırken Gilder’ın akıbeti hakkında henüz net bir bilgi vermedi. 770 bin dolarlık mücevherlerin, sindirim süreci tamamlandıktan sonra nasıl geri alınacağı ise merak konusu oldu.

Bu sıra dışı hırsızlık girişimi, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Mücevher hırsızlıklarında nadir görülen bu yöntem, sosyal medyada da geniş yankı buldu.