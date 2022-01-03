Politikacıdan Emily in Paris'teki karaktere tepki: 'Yurt dışında Ukraynalılar böyle mi görülüyor?'
Yayınlandığı günden itibaren çeşitli eleştirilere maruz kalan 'Emily in Paris' dizisi bu kez de bir politikacı tarafından eleştirildi. Ukrayna Kültür Bakanı, Emily in Paris dizisindeki Ukraynalı kadın imajını Netflix'e şikayet etti. Bakan, "Yurt dışında Ukraynalılar böyle bir görünüyor?" dedi.
Lily Collins'in başrolünde olduğu "Emily in Paris"in 2. Sezonu 22 Aralık'ta gösterime girdi ancak şimdiden eleştirilere maruz kalıyor. Dizi daha önce "Emily in Paris"in çeşitlilikten yoksun ve kalıplaşmış kültür algısını takip ettiği gerekçeleriyle hayranlardan tepki almıştı.
Şimdi ise bir politikacı, Ukraynalı bir karakterin yanlış canlandırması nedeniyle Netflix'in "Emily Paris'te" dizisinin 'kabul edilemez' ve 'saldırgan' olduğunu söyledi.
Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko, dizinin bir noktasında Emily'yi bir mağazadan kıyafet ve aksesuar çalması için kandıran Petra adlı bir karaktere işaret etti. The Mirror'a göre Tkachenko, geçmişi örnek göstererek "1990'larda ve 2000'lerde Ukraynalı erkekler esas olarak gangster olarak tasvir edildi. Zamanla bu değişmiş olmasına rağmen bu örnekte öyle değil" dedi.
"RENCİDE EDİCİ VE SALDIRGAN"
Tkachenko, sözlerine "Emily in Paris'te Ukraynalı bir kadın rencide edici ve saldırgan şekilde tasvir ediliyor. Yurtdışında Ukraynalılar böyle mi görünecek? Çalan, her şeyi bedavaya almak istiyen, sınır dışı edilmekten korkan... Bu böyle olmamalı" şeklinde devam etti.
Araştırmacı Olga Matveieva, Tkachenko'yu destekleyerek "ortalama bir Ukraynalı kadının imajını marjinalize etmesinin utanç verici olduğunu" belirtti. Matveieva, "Ulus temelli klişeleştirme, yalnızca dengesizliği kışkırtmakla kalmaz, saldırganlığı da sürdürür. Saldırgan şakalar yapmak yerine barışalım" dedi.
Ancak Tkachenko daha sonra Netflix'in endişesine yanıt vermede "oldukça diplomatik" olduğunu belirterek "Geri bildirim için bana teşekkür ettiler ve Ukraynalı izleyicilerin Ukraynalı bir kadının imajıyla ilgili endişelerini duyduklarını söylediler. 2022'de bu tür vakaları önlemek için yakın temas halinde olacağımız konusunda anlaştık. Böyle aktif bir kamu pozisyonu, Ukraynalıların tutumunun gelecekteki çekimlerde dikkate alınmasını sağlamaya yardımcı olacak" şeklinde yanıt aldığını söyledi.
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