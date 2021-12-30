Bu yıl korsan olarak en çok indirilen 10 dizi

Telif hakkı ihlali ve dijital haklar hakkındaki en son haberleri ve eğilimleri bildirmeye adanmış bir blog olan Torrentfreaks, 2021 yılında korsan olarak en çok indirilen dizileri açıkladı. Ayrıca yayınladığı listenin Bittorrent verilerine dayandığını aktaran Torrentfreak, online sitelerden korsan şekilde izleyenleri kapsamadığını belirtti.

İşte 2021'in korsan olarak en çok indirilen 10 dizisi...