Bu yıl korsan olarak en çok indirilen 10 dizi

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2021 Perşembe, 00:00
Bu yıl korsan olarak en çok indirilen 10 dizi

Telif hakkı ihlali ve dijital haklar hakkındaki en son haberleri ve eğilimleri bildirmeye adanmış bir blog olan Torrentfreaks, 2021 yılında korsan olarak en çok indirilen dizileri açıkladı. Ayrıca yayınladığı listenin Bittorrent verilerine dayandığını aktaran Torrentfreak, online sitelerden korsan şekilde izleyenleri kapsamadığını belirtti. 

İşte 2021'in korsan olarak en çok indirilen 10 dizisi...

Bu yıl korsan olarak en çok indirilen 10 dizi

10- Wheel of Time

Bu yıl korsan olarak en çok indirilen 10 dizi

9- Arcane

Bu yıl korsan olarak en çok indirilen 10 dizi

8- Rick and Morty

Bu yıl korsan olarak en çok indirilen 10 dizi

7- Foundation

Bu yıl korsan olarak en çok indirilen 10 dizi

6- What If...?

Bu yıl korsan olarak en çok indirilen 10 dizi

5- Hawkeye

Bu yıl korsan olarak en çok indirilen 10 dizi

4- The Falcon and the Winter Soldier

Bu yıl korsan olarak en çok indirilen 10 dizi

3- The Witcher

Bu yıl korsan olarak en çok indirilen 10 dizi

2- Loki

Bu yıl korsan olarak en çok indirilen 10 dizi

1- WandaVision


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