Popüler kelime oyunu Wordle'da bazı kelimeler yasaklandı

19 Şubat 2022 Cumartesi, 16:56

Son olarak ocak ayında oyuncu sayısı 2 milyonu bulan popüler kelime oyunu Wordle, dünya gündemindeki yerini koruyor. New York'ta yaşayan Josh Wardle tarafından kız arkadaşının oynaması için geliştirilen oyun, geçen yıl kim ayında daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamış ve en son ABD merkezli dünyaca ünlü gazete New York Times tarafından satın alınmıştı.

Wordle, oyunculara her gün 5 harfli yeni bir kelime sunuyor ve o kelimeyi tahmin etmek için yalnızca 6 deneme veriyor. Wordle'ın bu basit formülü, dünyanın her yerinden insanların dikkatini çekmeyi başardı.

Wordle kullanıcılara oyun sonunda bir puan veriyor, oyuncular her gün yeni puan topluyor. Oyuncuların birçoğu da bu günlük puanı aileleriyle, arkadaşlarıyla paylaşmaktan keyif alıyor.

BAZI KELİMELER YASAKLANDI

Bazı Wordle oyuncuları, geçen hafta belirli kelimelerin oyunda kullanılamadığına dair sosyal medyada paylaşımlar yapmış, daha sonra bunların uygulamadan kaldırılıp kaldırılmadığına dair bir tartışma başlamıştı.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre Wordle oyununun sahibi, 11 Şubat'ta teknoloji sitesi Polygon'a yaptığı açıklamada hakaret içeren bazı kelimelerin uygulamadan kaldırıldığını doğruladı.

Buna göre "slave" (köle) ve "whore" (fahişe) gibi bazı kelimeler yasaklandı.

KELİME KALDIRMA DEVAM EDECEK

Toplumsal cinsiyet ifadelerinin yer aldığı hakaret içerikli "bitch" (o****) ve "slut" (ka***) gibi kelimelerin yanı sıra "lynch" (linç) de ırkçı bağlamda kullanılabileceği için kaldırıldı.

Polygon'a konuşan NYT sözcüsü "Wordle'ın NYT'nin internet sitesine taşınırken, kelimeleri oyundan kaldırma işlemleri de devam ediyor" dedi.

Sözcü ayrıca "Kelime listesini zamanla güncelliyoruz ve çok bilinmeyen kelimelerin yanı sıra hakaret ve duyarsızlık içeren kelimeleri de oyunu daha fazla kişiye erişilebilir kılmak için kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaldırılan kelimeler arasında Yunancada "buluşma alanı" anlamına gelen "agora" ve bazı tırtılların kozadaki hareketsiz evresini tarif eden Latince kökenli "pupa" da yer alıyor.

Öte yandan, "fuck" (s***) kelimesiyse hâlâ kullanılabiliyor.

Bazı oyuncular, sosyal medyada NYT uygulamayı satın aldığından beri oyunun zorlaştığına dair yorumlarda da bulunmuştu.