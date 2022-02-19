Popüler kelime oyunu Wordle'da bazı kelimeler yasaklandı
Önceki günlerde New York Times'a satılması ile gündemde olan, tek kişinin geliştirdiği Wordle isimli kelime oyununda bazı kelimelerin kullanımı yasaklandı. New York'ta yaşayan Josh Wardle tarafından kız arkadaşının oynaması için geliştirilen oyun, geçen ekim ayında daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamış ve dünyadaki en popüler oyunlar listesine dahil olmuştu.
Son olarak ocak ayında oyuncu sayısı 2 milyonu bulan popüler
kelime oyunu Wordle, dünya gündemindeki yerini koruyor. New York'ta yaşayan
Josh Wardle tarafından kız arkadaşının oynaması için geliştirilen oyun, geçen
yıl kim ayında daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamış ve en son ABD
merkezli dünyaca ünlü gazete New York Times tarafından satın alınmıştı.
Wordle, oyunculara her gün 5 harfli yeni bir kelime sunuyor
ve o kelimeyi tahmin etmek için yalnızca 6 deneme veriyor. Wordle'ın bu basit
formülü, dünyanın her yerinden insanların dikkatini çekmeyi başardı.
Wordle kullanıcılara oyun sonunda bir puan veriyor, oyuncular
her gün yeni puan topluyor. Oyuncuların birçoğu da bu günlük puanı aileleriyle,
arkadaşlarıyla paylaşmaktan keyif alıyor.
BAZI KELİMELER YASAKLANDI
Bazı Wordle oyuncuları, geçen hafta belirli kelimelerin
oyunda kullanılamadığına dair sosyal medyada paylaşımlar yapmış, daha sonra
bunların uygulamadan kaldırılıp kaldırılmadığına dair bir tartışma başlamıştı.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre Wordle oyununun
sahibi, 11 Şubat'ta teknoloji sitesi Polygon'a yaptığı açıklamada hakaret
içeren bazı kelimelerin uygulamadan kaldırıldığını doğruladı.
Buna göre "slave" (köle) ve "whore" (fahişe) gibi bazı kelimeler yasaklandı.
KELİME KALDIRMA DEVAM EDECEK
Toplumsal cinsiyet ifadelerinin yer aldığı hakaret içerikli "bitch" (o****) ve "slut" (ka***) gibi kelimelerin yanı sıra "lynch" (linç) de ırkçı bağlamda kullanılabileceği için kaldırıldı.
Polygon'a konuşan NYT sözcüsü "Wordle'ın NYT'nin
internet sitesine taşınırken, kelimeleri oyundan kaldırma işlemleri de devam
ediyor" dedi.
Sözcü ayrıca "Kelime listesini zamanla güncelliyoruz ve
çok bilinmeyen kelimelerin yanı sıra hakaret ve duyarsızlık içeren kelimeleri
de oyunu daha fazla kişiye erişilebilir kılmak için kaldırıyoruz"
ifadelerini kullandı.
Kaldırılan kelimeler arasında Yunancada "buluşma
alanı" anlamına gelen "agora" ve bazı tırtılların kozadaki
hareketsiz evresini tarif eden Latince kökenli "pupa" da yer alıyor.
Öte yandan, "fuck" (s***) kelimesiyse hâlâ
kullanılabiliyor.
Bazı oyuncular, sosyal medyada NYT uygulamayı satın aldığından beri oyunun zorlaştığına dair yorumlarda da bulunmuştu.
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