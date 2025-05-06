Port Sudan nerede? Port Sudan hangi ülkeye bağlı?
Sudan'ın idari merkezi konumundaki Port Sudan'da bulunan Güney Limanı'nda patlamalar ve yangınlar meydana geldi. Peki, Port Sudan nerede? Port Sudan hangi ülkeye bağlı?
Sudan'ın fiili başkenti olarak görülen Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan'da, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) havaalanını ve bir ordu üssünü hedef aldı. Peki, Port Sudan nerede? Port Sudan hangi ülkeye bağlı?
PORT SUDAN NERESİ?
Port Sudan, Sudan'ın Kızıl Deniz Eyaletinin başkenti olan şehirdir. Liman şehri olan Port Sudan'ın 2007 yılındaki nüfus sayımına göre nüfusu 489,725'tir.
PORT SUDAN TARİHÇESİ
Port Sudan, 1905 ve 1909 yılları arasında Anglo-Mısır Sudan yönetimi tarafından, tarihi, mercanlarla kaplı Arap limanı Suakin'in yerini almak üzere inşa edildi. Liman ile Hartum arasında 1977 yılında bir petrol boru hattı inşa edildi.
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