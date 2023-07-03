'Prens' dizisindeki sahne gündem oldu: 'Asıl çalıp çırpan tepedekiler'

Yayınlanma: 03.07.2023 - 16:53

Güncelleme: 03.07.2023 - 17:00

Dijital yayın platformu Blu TV'de yayımlanan 'Prens' dizisindeki bir sahne, sosyal medyada gündem oldu.

"YOKSA ÇALDIN MI?"

Söz konusu sahnede, halkın arasına karışıp pazarı gezen Prens karakteri, bir ürünün fiyatının çok ucuz olduğunu söyleyip, “Neden bu kadar ucuz, yoksa çaldın mı?” diye soruyor.

"AÇLIKTAN AĞZI KOKARKEN YÖNETENLERİ SAVUNAN ZAVALLILAR..."

Orada bulunan bir esnaf ise Prens'e “Asıl çalıp çırpan tepedekiler! Biz açlıktan burada geberirken, zevkle sefa içinde yaşıyorlar...” yanıtını veriyor.

Esnaf ayrıca halktan sandığı Prens'e, “İşte en kötüsü de bu tipler. Açlıktan ağızları kokarken yönetenleri savunan zavallılar” ifadelerini kullanıyor.

Sosyal medyada gündem olan sahne, en çok paylaşılan videolar arasına girdi.