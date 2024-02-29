Prens dizisinin yayın tarihi açıklandı
Prens dizisi 9 Nisan'dan itibaren ikinci sezonuyla ekranlara gelecek.
Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı Prens dizisi ikinci sezonuyla 9 Nisan'dan itibaren salı günleri bluTV'de izleyiciyle bulaşacak.
DİZİNİN KONUSU
Kısa sürede fenomen hâline gelen dizi, kimsenin umrunda olmayan Bongomia adlı ülkenin pek sevilmeyen prensinin başına gelen eğlenceli olayları konu ediniyor.
KADRO
Yapımcılığını MGX Film'in üstlendiği Prens dizisinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Giray Altınok'a Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Hüseyin Avni Danyal ve Serdar Orçin gibi ünlü isimlerin eşlik ettiği dizinin ikinci sezonunda Çağlar Ertuğrul ve Ebru Şahin de yer alıyor.
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