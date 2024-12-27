Prens'e yeni oyuncular katıldı: Rolleri ne olacak?

Prens dizisinin yeni sezonu öncesi hazırlıklar devam ediyor. Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın senaryosunu yazdığı diziye katılacak yeni karakterler belli oldu.

Prens'e yeni oyuncular katıldı: Rolleri ne olacak?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:45

Dijital platformda yayınlanan ve MGX Film imzası taşıyan Prens dizisinin üçüncü sezon çekimleri, 7 Ocak’ta başlıyor. Komedi türündeki diziye yeni sezon için güçlü isimler katılıyor.

Binnur Kaya’nın “Venedik Kraliçesi” rolüyle yer aldığı dizide, Osmanlı ve Venedikli karakterlerin dahil olmasıyla hikaye daha da zenginleşiyor.


YENİ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni sezonda izleyiciler şu isimleri farklı rollerle görecek:

  • Burcu Özberk, Prens’in kız kardeşi rolüyle
  • Yiğit Özşener, Macar komutanı olarak
  • Tansu Biçer, Senatör karakteriyle
  • Burak Dakak, Fatih Sultan Mehmet’i canlandırarak
  • Mustafa Kırantepe, Zağanos Paşa rolüyle
  • Orhan Alkaya, Akşemseddin karakteriyle

Etiketler: #Prens Dizi #Giray Altınok

İlgili Haberler

Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Prens dizisi yeni sezon ne zaman?

Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Prens dizisi yeni sezon ne zaman?
Prens dizisinin 3. sezonu yayımlanacak mı, ne zaman yayımlanacak? Prens dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Prens dizisinin 3. sezonu yayımlanacak mı, ne zaman yayımlanacak? Prens dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Prens dizisinin yeni sezonu ne zaman yayımlanacak? Prens'in 2. sezon hangi gün yayımlanacak?

Prens dizisinin yeni sezonu ne zaman yayımlanacak? Prens'in 2. sezon hangi gün yayımlanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler