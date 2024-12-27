Prens'e yeni oyuncular katıldı: Rolleri ne olacak?
Prens dizisinin yeni sezonu öncesi hazırlıklar devam ediyor. Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın senaryosunu yazdığı diziye katılacak yeni karakterler belli oldu.
Dijital platformda yayınlanan ve MGX Film imzası taşıyan Prens dizisinin üçüncü sezon çekimleri, 7 Ocak’ta başlıyor. Komedi türündeki diziye yeni sezon için güçlü isimler katılıyor.
Binnur Kaya’nın “Venedik Kraliçesi” rolüyle yer aldığı dizide, Osmanlı ve Venedikli karakterlerin dahil olmasıyla hikaye daha da zenginleşiyor.
YENİ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni sezonda izleyiciler şu isimleri farklı rollerle görecek:
- Burcu Özberk, Prens’in kız kardeşi rolüyle
- Yiğit Özşener, Macar komutanı olarak
- Tansu Biçer, Senatör karakteriyle
- Burak Dakak, Fatih Sultan Mehmet’i canlandırarak
- Mustafa Kırantepe, Zağanos Paşa rolüyle
- Orhan Alkaya, Akşemseddin karakteriyle
Etiketler: #Prens Dizi #Giray Altınok
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'den Özel'in sokak çağrısına 'uyarı'
- İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!
- Yeneroğlu istifa etti, Babacan'dan'dan 'AKP' açıklaması
- Enes'ten 'ısırık ve 'morluk' savunması!
- Karadeliğin etrafında okyanus bulundu!
- Muğla'da peş peşe deprem!
- Azerbaycan, Rusya'yı işaret etmişti
- TBB heyeti, Suriye'yi ziyaret edecek!
- AKP’li bakanın asgari ücretlilere tavsiyeleri
- Özel'den şirketlere 'boykot' uyarısı