Prens'e yeni oyuncular katıldı: Rolleri ne olacak?

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:45

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:45

Dijital platformda yayınlanan ve MGX Film imzası taşıyan Prens dizisinin üçüncü sezon çekimleri, 7 Ocak’ta başlıyor. Komedi türündeki diziye yeni sezon için güçlü isimler katılıyor.

Binnur Kaya’nın “Venedik Kraliçesi” rolüyle yer aldığı dizide, Osmanlı ve Venedikli karakterlerin dahil olmasıyla hikaye daha da zenginleşiyor.







YENİ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni sezonda izleyiciler şu isimleri farklı rollerle görecek: