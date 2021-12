Prens Harry ve Meghan çifti, kızları Lilibet Diana'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı

Prens Harry ve Meghan Markle çifti, 6 aylık kızları Lilibet Diana'nın ilk kez fotoğrafını yayınladı.

Perşembe günü paylaşılan Noel aile kartında, Prens Harry'nin kucağında 2 yaşındaki oğlu Archie, Meghan Markle'ın kucağında ise Lilibet Diana'nın bulunduğu görülüyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Sussex Düş ve Düşesi'nin temsilcilerinden yapılan açıklamada, çiftin düğün fotoğrafçısı Alexi Lubomirski'nin kadrajından çıkan aile fotoğrafının Kaliforniya'da yaz aylarında çekildiği belirtildi.

