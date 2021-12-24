Prens Harry ve Meghan çifti, kızları Lilibet Diana'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı

24 Aralık 2021 Cuma, 11:29

Prens Harry ve Meghan Markle çifti, 6 aylık kızları Lilibet Diana'nın ilk kez fotoğrafını yayınladı.

Perşembe günü paylaşılan Noel aile kartında, Prens Harry'nin kucağında 2 yaşındaki oğlu Archie, Meghan Markle'ın kucağında ise Lilibet Diana'nın bulunduğu görülüyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Sussex Düş ve Düşesi'nin temsilcilerinden yapılan açıklamada, çiftin düğün fotoğrafçısı Alexi Lubomirski'nin kadrajından çıkan aile fotoğrafının Kaliforniya'da yaz aylarında çekildiği belirtildi.

Prince Harry and Meghan Markle, the Duke and Duchess of Sussex, have released their 2021 family Christmas card, featuring the first photo of their daughter Lilibet Diana: pic.twitter.com/Oy577sFKXS — Ellie Hall (@ellievhall) December 23, 2021

'LILI, BİZİ BİR AİLE KILDI'

Çift, Noel tebrik kartında "Mutlu Noeller. 2021 yılında kızımız Lilibet'i dünyamıza karşıladık. Archie biri 'Anne' ve 'Baba' yaptı, Lili ise bizi bir aile kıldı" dedi.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, 4 Haziran'da dünyaya gelmişti. Harry ve Markle çifti, kızlarının ilk isminin büyük babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'ten, ikinci isminin ise babaannesi Prenses Diana'dan dolayı verildiğini açıklamıştı.

Çiftin Noel tebrik kartında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"2022'ye girmeyi gözlerken, Afganistan'dan tahliye edilenlerden, ücretli ebeveyn iznine ihtiyacı olan Amerikalı ailelere kadar, pek çok aileyi onurlandıran ve koruyan çeşitli kuruluşlara sizin adınıza bağışlar yaptık. Herkese ailemizden mutlu bir Noel ve müreffeh bir yeni yıl diliyoruz! Harry, Meghan, Archie & Lili."