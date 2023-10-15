Prens William ile oğlu Prens George Fransa'da rugby Dünya Kupası maçında

Yayınlanma: 15.10.2023 - 13:53

Güncelleme: 15.10.2023 - 13:53

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin üyelerinden olan Galler Prensi William ve 10 yaşındaki oğlu Prens George, rugby Dünya Kupası maçında Galler takımını desteklemek üzere Fransa'ya seyahat etti. Bu özel anların yaşandığı günde baba-oğul, Galler'in maçta aldığı 29-17'lik yenilgiye şahit oldular.

Galler Ragbi Birliği'nin patronu olan Prens William ve geleceğin Galler Prensi George'un katılımı, bu önemli spor etkinliğine büyük bir coşku kattı. Maç boyunca kendilerini tutamayarak heyecanlarını yansıtan ikili, rugby'nin ateşli atmosferini doyasıya yaşadılar.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ VURGULADI

Maç sonrasında Prens William, sosyal medya platformları üzerinden Galler takımına destek mesajı gönderdi. Yenilgiye rağmen takımın başarısına vurgu yaparak, "Bu yıl olmadığı için üzgünüm ama başardıklarınızla gurur duyabilirsiniz ve daha da güçlü bir şekilde geri döneceğinizi biliyorum" dedi. Ayrıca, Prens William, Arjantin'i de kutlayarak sporun birleştirici gücünü vurguladı.

BABASININ KOPYASI

Baba-oğulun maçı birlikte izlediği sırada, özellikle Prens George'un babası Prens William'ın bir kopyası gibi giyinmesi dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, bu uyumlu görüntüyü büyük bir beğeni ile karşıladılar.

Prens William ve Prens George'un rugby Dünya Kupası maçını izlemesi, Galler ve rugby tutkunlarının takdirini kazandı. Aile bağlarını ve sporun birleştirici gücünü vurgulayan bu özel anlar, Kraliyet Ailesi'nin spor etkinliklerine olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.