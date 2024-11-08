Prenses Kate kanserle mücadele ediyordu... Prens William'dan duygusal açıklama: 'Hayatımın en zor yılıydı'

Yayınlanma: 08.11.2024 - 14:11

Güncelleme: 08.11.2024 - 14:11

22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Prenses Kate, geçtiğimiz eylül ayında tedavisinin tamamlandığını duyurdu.

9 Eylül’de sosyal medya üzerinden bir video mesajı paylaşarak kemoterapi tedavisinin sona erdiğini müjdeledi. Middleton, mesajında, "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık" dedi.

Prens William, eşinin tedavi sürecini hayatının "en zor yılı" olarak tanımladı. Prens, Güney Afrika ziyaretinin sonunda eşine ve babası Kral Charles’a aynı dönemde kanser teşhisi konulmasının aileleri için büyük bir zorluk olduğunu belirtti.

Kral Charles’ın kanser tedavisinin başladığı şubat ayında Buckingham Sarayı, Kral’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. Altı hafta sonra, Galler Prensesi Kate’in kemoterapi gördüğü duyuruldu. Kral Charles, kraliyet görevlerine geri dönmeden önce tedavi sürecini sürdürüken, Prenses Kate tedavisini başarıyla tamamladı.

Prens William, "Böyle bir şeyle başa çıkabildikleri için karımla ve babamla gurur duyuyorum ama ailemiz için zor bir dönem oldu" diyerek duygusal bir açıklama yaptı.