Norveç Prensesi Martha Louise Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:07

Güncelleme: 29.10.2024 - 10:07

Müzisyen Murat Evgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği organizasyonla Norveç’te sahne aldı. Norveç'te Cumhuriyet Balosu'nda gerçekleşen konserinde Evgin, Atatürk için yazdığı “Şeref Sözüm”, “Memleketim”, “Can’t Take My Eyes Off Of You” ve “İzmir Marşı” gibi şarkılardan oluşan geniş bir repertuvarla katılımcılara coşku dolu bir bayram gecesi yaşattı.

Gecenin izleyicileri arasında Norveç Prensesi Martha Louise ve yeni evlendiği eşi Durek Verrett de yer aldı. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Prenses ve eşi, Evgin'in “Can’t Take My Eyes Off Of You” isimli parçası eşliğinde dans etti.

Ayrıca Evgin'in imzalı albümleri, gecede düzenlenen açık artırmada 5400 Norveç Kronu’na (16.848 TL) satıldı. Albümleri satın alan Nurcan Erkıran, elde edilen geliri Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışladı.