Norveç Prensesi Martha Louise Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Norveç Prensesi Martha Louise, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Norveç'te düzenlediği Cumhuriyet balosunda Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Norveç Prensesi Martha Louise Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:07

Müzisyen Murat Evgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği organizasyonla Norveç’te sahne aldı. Norveç'te Cumhuriyet Balosu'nda gerçekleşen konserinde Evgin, Atatürk için yazdığı “Şeref Sözüm”, “Memleketim”, “Can’t Take My Eyes Off Of You” ve “İzmir Marşı” gibi şarkılardan oluşan geniş bir repertuvarla katılımcılara coşku dolu bir bayram gecesi yaşattı.

Gecenin izleyicileri arasında Norveç Prensesi Martha Louise ve yeni evlendiği eşi Durek Verrett de yer aldı. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Prenses ve eşi, Evgin'in “Can’t Take My Eyes Off Of You” isimli parçası eşliğinde dans etti.

Ayrıca Evgin'in imzalı albümleri, gecede düzenlenen açık artırmada 5400 Norveç Kronu’na (16.848 TL) satıldı. Albümleri satın alan Nurcan Erkıran, elde edilen geliri Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışladı.


Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #Norveç

İlgili Haberler

Norveç Prensesi içki işine girdi, mahkemelik oldu!

Norveç Prensesi içki işine girdi, mahkemelik oldu!
Norveç Prensesi artık Kraliyet ailesini temsil etmeyecek

Norveç Prensesi artık Kraliyet ailesini temsil etmeyecek
Norveç prensesinin eski eşi intihar etti

Norveç prensesinin eski eşi intihar etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler