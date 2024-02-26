Prof. Canan Karatay: 40 gün yiyen şeker hastalığından kurtulur

Ünlü Türk doktor Prof. Canan Karatay, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konusundaki önerileriyle tanınan bir isimdir. Son açıklamalarıyla da dikkat çeken Karatay, şeker hastalığına dair çarpıcı bir iddiada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 16:12
Prof. Canan Karatay: 40 gün yiyen şeker hastalığından kurtulur
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Canan Karatay'a göre, şeker hastaları doğru bir diyetle 40 gün boyunca şeker tüketimini minimum seviyeye indirebilir ve bu süreçte sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazanabilirler. Bu süreçte, karbonhidrat alımının azaltılması ve sağlıklı yağlarla beslenme ön planda olmalıdır.

90'lı yıllarda Amerika'da çalışırken eşi ve oğlunu Türkiye'de bırakmak durumunda kaldığından bahseden Karatay, döndüğünde eşinin şeker hastası olduğunu söyleyerek neler yaptıklarını da açıkladı. Doğrudan kendi eşi üzerinden örnek veren uzman isim, "40 güne yakın balık yedik. Balık ve yanında bir salata yeşillik ve eşime de bunu yedirmek için, insülin direncini kırmak için çok önemli, 40 gün yiyince insülin direnci kırılıyor. Akşamları yalnız balık sabahtan yalnız yumurta. Eşime balık yedirebilmek için, fırında yapıyorum, her gün iki dilim helva verdim ve hemen kilo verdi ve şekeri düzeldi." diyerek o dönemden bahsetti.

Karatay, eşi ile izlediği yöntemin yanı sıra şeker hastalarına da bazı tavsiyelerde bulundu. Karatay, "Şeker hastalığı geçicidir, şeker hastalığı çevreseldir, şeker hastalığı ailesel ve genetik değildir. Şeker hastalığı hayat boyu sürmez, kendinize dikkat ederseniz Karatay diyeti, Karatay prensipleri uygulayanlarda şeker hastalığı kalmıyor İnsülini bırakanlar, şeker hastası tabletlerini bile bırakan hastalarım var." dedi.


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