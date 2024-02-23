Canan Karatay'dan mucizevi öneri: "7 bin yıllık şifayı keşfedin"
Uzun ve sağlıklı yaşam için verdiği önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer de mucizevi bir şifayı paylaştı. Birçok kişinin şifalarını bilmediği besin için Prfo. Dr. Karatay "7 bin yıllık şifayı keşfedin" dedi. İşte o mucizevi besin...
Sağlığımıza faydalı pek çok besin kaynağı ve beslenme şekli ile ilgili önemli bilgiler veren Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez 7000 yıllık doğal ilaç olarak da bilinen o mucizeye dikkat çekti. 7 bin yıllık mucizevi besini öneren Karatay, Alzheimer ve Parkinson riskini de sıfırlayan o mucizevi şifa deposunu açıkladı.
HİPOKRATIN BİLE KULLANDIĞI BESİN: ÜZÜM SİRKESİ
Üzüm sirkesi kırmızı, yeşil ya da siyah üzüm gibi farklı üzüm çeşitlerinden elde edilir. Üzüm sirkesi, tam bir şifa deposudur. Aynı zamanda, cilt sorunlarından, yaraları iyileştirmeye, kilo vermeye ve boğaz ağrısını gidermeye kadar pek çok sağlık için önemli yararı vardır.
ÜZÜM SİRKESİNİN FAYDALARI NELER?
- Üzüm sirkesi diş ağrısı çekenler tarafından kullanılabilir. İltihap yok edici özelliği bulunan üzüm sirkesini bir pamuk yardımı ile ağrıyan dişe koymak, ağrıların hafiflemesinde yardımcı olacaktır.
- Antioksidan kaynağı olan üzüm sirkesi bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir. Bu yüzden özellikle kış aylarında vücut hastalıklara karşı kendisini korur.
- Vücutta bulunan zararlı toksinlerin atılmasında etkilidir.
- Hayatı olumsuz etkileyen kötü kolesterolü düşürmek ve dengelemek için kişiler üzüm sirkesini kullanabilir.
- Diş ağrısında olduğu gibi baş ağrısında da üzüm sirkesi kullanımının olumlu etkileri bulunur. Özellikle migren ağrısı problemi olan kişiler tarafından düzenli kullanıldığında ağrıya iyi gelir.
- Üzüm sirkesinin içeriğinde yer alan kalsiyum, fosfor ve magnezyum mineralleri kemik gelişimi ve sağlığı için önemli bir yere sahiptir.
- Anemi olarak adlandırılan kansızlığa iyi gelir.
- Saç ve cilt sağlığı için oldukça faydalıdır. Özellikle saç köklerini beslediği için dökülme problemlerini azaltmaktadır.
- Cilt hücrelerini yenileme özelliği vardır. Düzenli ve doğru kullanıldığında ciltteki kırışıklık oluşumunu erteler, cilde ışıltı verir.
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