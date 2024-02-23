Canan Karatay'dan mucizevi öneri: "7 bin yıllık şifayı keşfedin"

Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:38

Güncelleme: 23.02.2024 - 12:38

Sağlığımıza faydalı pek çok besin kaynağı ve beslenme şekli ile ilgili önemli bilgiler veren Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez 7000 yıllık doğal ilaç olarak da bilinen o mucizeye dikkat çekti. 7 bin yıllık mucizevi besini öneren Karatay, Alzheimer ve Parkinson riskini de sıfırlayan o mucizevi şifa deposunu açıkladı.

HİPOKRATIN BİLE KULLANDIĞI BESİN: ÜZÜM SİRKESİ

Üzüm sirkesi kırmızı, yeşil ya da siyah üzüm gibi farklı üzüm çeşitlerinden elde edilir. Üzüm sirkesi, tam bir şifa deposudur. Aynı zamanda, cilt sorunlarından, yaraları iyileştirmeye, kilo vermeye ve boğaz ağrısını gidermeye kadar pek çok sağlık için önemli yararı vardır.

ÜZÜM SİRKESİNİN FAYDALARI NELER?