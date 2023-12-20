Canan Karatay önerdi: Ekmek yerine bu besini yiyin 'Dünyanın en faydalı besini'

Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:05

Güncelleme: 20.12.2023 - 11:05

Yemeklerde ekmeksiz yapamayanlara Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek yerine ceviz önerisinde bulundu. Karatay cevizin doygunluk hissi vereceğini hatta ek olarak çabuk acıkmanın önüne geçeceğini belirtti. Ekmek tüketiminin hızla kan şekerini düşürebileceğini ifade eden Karatay, lezzetli ve sağlıklı bir alternatif olarak ceviz yenilebileceğini paylaşıyor.

CEVİZİN FAYDALARI NELER?

Ceviz, besleyici içeriği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle bilinen lezzetli bir kuruyemiştir. İçerdiği omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde, ceviz birçok sağlık faydasına sahiptir. İşte cevizin faydaları:



Omega-3 Yağ Asitleri Kaynağı: Ceviz, özellikle alfa-linolenik asit (ALA) adlı omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağ asitleri kalp sağlığını destekler ve iltihaplanmayı azaltabilir.

Antioksidan Zenginliği: Ceviz, antioksidanlar açısından zengindir, özellikle de polifenoller. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve genel sağlığı destekleyebilir.

Beyin Sağlığını Destekler: İçerdiği omega-3 yağ asitleri, cevizin beyin sağlığını destekleyebileceği ve bilişsel fonksiyonları artırabileceği düşünülmektedir. Özellikle yaşlanma sürecinde beyin fonksiyonlarını koruma potansiyeli bulunmaktadır.

Kolesterolü Düşürücü Etki: Ceviz, kandaki kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. İçerdiği doymamış yağ asitleri ve diğer besin öğeleri, kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

Kan Şekerini Dengeleme: Ceviz, kan şekerini düzenleyebilecek lif ve protein içerir. Bu özellikle tip 2 diyabet riskini azaltabilir ve kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.

Kilo Kontrolüne Yardımcı: Ceviz, doyurucu bir atıştırmalık olup içerdiği lif ve protein sayesinde tokluk hissini artırabilir. Bu özellik, kilo kontrolüne destek sağlayabilir.

Kanser Riskini Azaltıcı Etki: Cevizde bulunan antioksidanlar, kanser hücrelerinin oluşumunu ve yayılmasını engelleme potansiyeline sahiptir. Özellikle bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabilir.

Mineral ve Vitamin Kaynağı: Ceviz, magnezyum, fosfor, bakır, manganez ve B vitaminleri gibi bir dizi önemli mineral ve vitamin içerir. Bu besin öğeleri genel sağlığı destekler ve çeşitli vücut fonksiyonları için gereklidir.