Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mucize şifayı paylaştı: Bağırsaklarınızı tertemiz yapacak
Bağırsak sorunları, modern insanın yaşadığı en yaygın sorunlardan biri. Bağırsak sorununu bitirmek için ilaçlardan bile daha etkili doğal yöntemler var. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun bağırsak sorunları için önerdiği mucizevi besin...
En büyük sağlık problemlerinden biri olmasa da sosyal hayatta yaşattığı sorunlar nedeniyle birçok insanın en büyük sorunlarından biri olan bağırsak rahatsızlıklarına ilaçlardan daha iyi gelecek doğal besinler bulunuyor. İşte, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun bağırsak rahatlatıcı mucizevi doğal besin önerisi...
HİBİSKÜS NEDİR?
Hibiskus, ekşimsi bir tada sahip, susuzluğu giderici bir etkisi olan antioksidan açısından zengin bir bitki türüdür. Ebegümecigiller (Malvaceae) ailesine ait olan hibiskus bitkisi iyi miktarda C vitamini barındırır ve sağlık açısından birçok fayda sağlar. Yaklaşık üç yüz türü bulunan ve hatmi çiçeği olarak da bilinen hibiskus bitkisi, hoş kokulu yapısıyla da bilinir.
HİBİSKÜS ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?
Besin değeri yüksek olan hibiskus çayının sağlık açısından birçok faydası bulunur. Kalp hastalıkları risklerini azaltmadan bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar birçok hastalıklarda etkili olabilmektedir. Hibiskus çayının faydaları şu şekilde sıralanabilir:
- Hibiskus çayı bağışıklı güçlendirmeyi sağlayan C vitamini ve antioksidanlar içerir
- Kan basının düşürülmesi ve dengelenmesinde etkilidir
- Grip ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir, boğaz enfeksiyonlarından korur
- Bağırsak sağlığını dengeleyerek sindirim sistemini düzenler
- Hibiskus çayı cildi yenilemeye yardımcıdır
- Adet sancılarına iyi gelir ve adet söktürücü özellik gösterir
- Kaygıları hafifletir, iyi bir uykuyu destekler
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