Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mucize şifayı paylaştı: Bağırsaklarınızı tertemiz yapacak

Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:45

Güncelleme: 28.02.2024 - 10:45

En büyük sağlık problemlerinden biri olmasa da sosyal hayatta yaşattığı sorunlar nedeniyle birçok insanın en büyük sorunlarından biri olan bağırsak rahatsızlıklarına ilaçlardan daha iyi gelecek doğal besinler bulunuyor. İşte, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun bağırsak rahatlatıcı mucizevi doğal besin önerisi...

HİBİSKÜS NEDİR?

Hibiskus, ekşimsi bir tada sahip, susuzluğu giderici bir etkisi olan antioksidan açısından zengin bir bitki türüdür. Ebegümecigiller (Malvaceae) ailesine ait olan hibiskus bitkisi iyi miktarda C vitamini barındırır ve sağlık açısından birçok fayda sağlar. Yaklaşık üç yüz türü bulunan ve hatmi çiçeği olarak da bilinen hibiskus bitkisi, hoş kokulu yapısıyla da bilinir.

HİBİSKÜS ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Besin değeri yüksek olan hibiskus çayının sağlık açısından birçok faydası bulunur. Kalp hastalıkları risklerini azaltmadan bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar birçok hastalıklarda etkili olabilmektedir. Hibiskus çayının faydaları şu şekilde sıralanabilir: