Şeker hastaları için mucize içecek! Günde 1 bardak içildiğinde kan şekerini dengeliyor...

Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:27

Güncelleme: 22.09.2023 - 17:27

Şeker hastalığı, tıbbi adıyla diyabet, vücudun kan şekeri seviyelerini normal sınırlar içinde tutma yeteneğini kaybettiği bir sağlık durumudur. Kan şekerinin kontrolsüz bir şekilde yüksek seviyelerde seyrettiği bir durumu ifade eder. Diyabet, genellikle pankreas adı verilen bir organdaki insülin üretiminde veya kullanımında bir sorun nedeniyle meydana gelir. İnsülin, kan şekerini hücrelere taşıyan bir hormondur ve vücuttaki hücrelerin enerji elde etmek için glikozu kullanmasına yardımcı olur.

Diyabetin kontrolsüz bırakılması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir, bu nedenle düzenli doktor kontrolleri, sağlıklı bir yaşam tarzı ve uygun tedavi oldukça önemlidir.

Prof.Dr İbrahim Saraçoğlu'nun şeker hastaları için önerdiği kür takvimi şöyle:

"Bir litreden az yarım litreden fazla (yaklaşık 750-800 ml veya dört su bardağı) kaynamakta olan suda yedi-sekiz tane beyaz lahana yaprağını, parçalamadan (doğramadan, bir bütün olarak) hafif ateşte on dakika ağzı kapalı olarak haşlayınız. Haşlama esnasında kapağı açarak, tahta bir kaşık yardımıyla yaprakların tamamının suyun içerisinde kalmasına özen gösteriniz. Ilıdıktan sonra haşlanmış beyaz lahana yapraklarını süzerek ayırınız ve aç karnına veya yemeklerden bir saat sonra sadece bir buçuk su bardağı içiniz. Aç karnına içilmesi daha etkilidir.

Haşlanmış beyaz lahana yapraklarını tüketmenize gerek yoktur. Beş-altı gün uygulanacak bu kürde, beyaz lahananın her gün taze olarak hazırlanması gerekir. Bir defada her öğünden sonra bir buçuk su bardağını içmekte (tüketmekte) zorlanıyorsanız, bu taktirde gün boyu aralıklarla her defasında yarım su bardağı içerek de kürünüzü uygulayabilirsiniz. Eğer, kan şekeriniz zaman zaman yükseliyor ve dolaşım bozukluğu şikâyetleri de yaşıyorsanız, beyaz lahana kürü mükemmel bir takviyedir. Kan şekerinizin aşırı yükselmesine ve dolaşım bozukluğuna karşı da zaman zaman bir önleyici olarak uygulaya-bilirsiniz. Şeker hastalarının yılda 3-4 kez bu kürü uygulamalarında büyük fayda vardır."