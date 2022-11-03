Avrupa seyahati değişiyor: ETIAS (Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi) hakkında bilinmesi gerekenler
Avrupa Birliği'nde (AB) olmayıp da vatandaşları vizeye ihtiyaç duymadan AB Schengen Bölgesine girebilen pek çok ülke bulunuyor. Avrupa Komisyonu (EC), prosedürleri ve bekleme sürelerini azaltmak için yeni bir sistem geliştirdi. Geliştirilen sistem ETIAS (Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi) hakkında bilinmesi gerekenler...
Avrupa Birliği'nde yer almayan ancak vatandaşları vizeye de ihtiyaç duymadan AB Schengen Bölgesi'ne girebilen 61 ülke bulunuyor. Son zamanlarda terörle ilgili güvenlik endişeleri ve göç krizi AB sınırlarına girenlerin daha iyi bir yönetimini gerekli kılıyor.
AB ise sınırlarında seyahati daha güvenli kılabilmek adına ETIAS'ı (Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi) devreye aldı.
ETIAS NEDİR?
ETIAS, Schengen Bölgesine girmek için vizeye ihtiyaç duymayan ülkelerden ziyaretçilere izin verip onları takip eden elektronik bir sistem olarak yer alıyor.
ETIAS, AB bölgesine vizesiz girebilen ülkelerin vatandaşlarını hedefliyor.
ETIAS’IN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?
ETIAS’ın her bir başvuru için sadece 7 Euro maliyetinin olması planlanıyor. Bu sadece 18 yaş üstü yetişkinler için geçerli; 18 yaşından küçüklerin herhangi bir ücret ödemesi gerekmeyecek.
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