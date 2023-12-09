Prof. Dr. Nevzat Atlığ kimdir? Prof. Dr. Nevzat Atlığ kaç yaşında, neden öldü?

Yayınlanma: 09.12.2023 - 17:43

Güncelleme: 09.12.2023 - 17:43

Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Bodrum’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

PROF. DR. NEVZAT ATLIĞ KİMDİR?



Nevzad Atlığ, 14 Ekim 1925 yılında aslen Edirneli ve süvari albayı olan babasının görevde bulunduğu Denizli'ye bağlı Sarayköy’de doğdu. İlk müzik bilgilerini aynı zamanda bestekâr olan babası Nazmi Atlığ’dan aldı ve keman öğrendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirip radyoloji uzmanlığı ihtisası yaptı. İstanbul Ünivesitesi Korosu'nda keman çaldı. Ercümend Berker’in askere gitmesi dolayısıyla bu koronun şefliğini yaptı.

PROF. DR. NEVZAT ATLIĞ SANAT YAŞAMI

İstanbul Radyosu Türk Musikisi Şefi, İstanbul Konservatuvarı İcra Heyeti Şefi ve 1954 - 1958 yılları arasında İstanbul Radyosu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. İstanbul Radyosu Küçük Korosu'nu yönetirken, 1963'te Mesut Cemil’in vefatı üzerine Klasik Koro'nun Şefliğine getirildi. 1976 yılına kadar aralıksız bu görevi yürüttü.

1969’da Millî Eğitim Bakanlığı Türk Musikisi Komisyonu'na Başkan seçildi. Bu komisyon Kültür Bakanlığı’na geçince Başkanlık görevine devam etti. “1000 Temel Eser Komisyonu” üyeliği yaptı. TRT Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 1976 yılında kuruluşunda önemli hizmetler yaptığı Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun Şefliğine getirildi. Çeyrek asır devam ettiği İstanbul Belediye Konservatuvarı’ndaki Sanat Kurulu Başkanlığı ve Türk Musikisi hocalığından ayrıldı. 1981 yılında Klasik Türk Müziği dalında başarı ödülünü aldı. Türkiye Millî Kültür Vakfı’nca 1983 yılında Türk Kültürüne Hizmet Ödülü’ne lâyık görüldü. 1983 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu üyeliğine seçildi ve 1984 yılında TRT Yüksek Kurulu Üyeliğine atandı.

1985 yılında profesör, 1987 yılında da Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne lâyık görüldü. Türk Musikisi Vakfı'nın kurucuları arasında yer alarak, bir dönem Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yaptı.

PROF. DR. NEVZAT ATLIĞ ESERLERİ

Prof. Dr. Nevzat Atlığ’ın bugüne kadar yönettiği sayısız sahne, radyo ve TV Konserleri dışında yirmi CD’lik müzik yayını ve beş ciltlik Türk Musikîsi Klasikleri nota yayınları bulunmaktadır. Hakkında Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından “50. Sanat Yılında Nevzat Atlığ”, Kubbe Altı Vakfı’ınca Ergun Balcı’nın müellifi olduğu “Musikimizle Övünmemiz İçin Nevzat Atlığ”, Bakırköy Konservatuvarı Vakfı’nca hakkında 1948 yılından bu yana basında çıkan yüz yazar ve edip tarafından kaleme alınmış makalelerden oluşan “Basında Nevzat Atlığ” ve Mehmet Güntekin’in müellifi olduğu “Nevzat Atlığ Tanıklığında Yakın Dönem Musikî Tarihimiz” başlıklı kitaplar yayınlanmıştır.

Nevzat Atlığ, Aydın Doğan Vakfı’nca 2013 yılı Türk Musikîsine tahsis edilmiş olan sanat ödülü ve 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Necip Fazıl’a Saygı Ödülü ile taltif edilmiştir.

NEVZAT ATLIĞ NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Nevzat Atlığ, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında yaşamını yitirdi.







