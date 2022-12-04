Prof. Dr. Önay Sözer kimdir?

04 Aralık 2022 Pazar, 13:45

İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Önay Sözer hayata gözlerini yumdu. Sözer'in yaşamı ve ölüm nedeni merak edildi. İşte ayrıntılar...



PROF. DR. ÖNAY SÖZER KİMDİR?



Prof. Dr. Önay Sözer 1936'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1961 yılında aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde asistan oldu. 1973 yılında doçent, 1992'den bu yana aynı yerde Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında profesörlük yaptı. Sözer, Alman ve Fransız üniversitelerinde Hegel diyalektiği ve fenomenoloji, ontoloji alanlarında dersler verdi. Sanat felsefesi ve psikanaliz ürün verdiği diğer konular oldu. Uluslararası Hegel Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Sözer, kendi konularında, aralarında 29. Uluslararası Hegel Kongresi olmak üzere çeşitli uluslararası kongreler düzenledi. Felsefe yazılarının çoğu Almanca olan Sözer, adına hazırlanan ''Bir Arada'' adlı Festschrift’e (Armağan kitap) Giorgio Agamben, Bernard Waldenfels, Andreas Grosmann gibi dünya çapında felsefeciler katkıda bulundu. Çalışmalarını eşi, felsefeci Gabriella Baptist ile yaşadığı Roma’da sürdürüyordu.

PROF. DR. ÖNAY SÖZER'İN ESERLERİ

Almanca olarak kaleme aldığı çeşitli makaleler dışında başlıca yapıtları şunlardır:

Edmund Husserl'in Fenomenolojisi ve Nesnelerin Varlığı (1977)

Anlayan Tarih (1981)

Leere und Fülle - Ein Essay in phänomenologischer Semiotik (1988)

Kadın ve Benzeri (1993)

Öteki (ya da Meleğin Kitabı) - Roman

Çıplak Gülüş - Öykü







