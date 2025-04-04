Projelerden teker teker çıkarıldılar: Beren Saat'ten oyuncu arkadaşlarına destek!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 11:04

Güncelleme: 04.04.2025 - 11:04

Sosyal medyada yayılan boykot çağrılarına destek veren birçok sanatçı, kamu yayıncısı TRT ve TRT Tabii yapımlarından çıkarıldı.

Gelişmeler üzerine sosyal medyada sansür ve baskı tartışmaları yeniden alevlenirken, ünlü oyuncu Beren Saat’ten dikkat çeken bir destek mesajı geldi.

Boykota destek veren ‘Teşkilat’ dizisinin oyuncusu Aybüke Pusat, TRT’de yayınlanan diziden çıkarıldı. Pusat’ın sevgilisi olan Furkan Andıç, TRT Tabii’de yayınlanacak olan “Muhabir” dizisinin başrolündeyken, “Yanındayım gülüm” notuyla yaptığı paylaşım sonrası projeden çıkarıldı.

Aybüke Pusat’a “Canım, güzel insan” notuyla destek veren oyuncu Boran Kuzum da çekimlerine bir gün kala TRT Tabii’nin yeni dizisi “Bir Ruh Macerası”nın kadrosundan çıkarıldı.

2 Nisan boykot çağrısına destek verdikleri gerekçesiyle oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X (eski Twitter) hesaplarına erişim engeli getirildi.

Aynı çağrıya destek veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ise gözaltına alındı. Üzümoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"HEPSİ TÜRKİYE'NİN İYİLİĞİNİ İSTEYEN İNSANLAR"

Gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu Beren Saat, yaşananlara tepki göstererek sanatçı arkadaşlarına destek verdi: