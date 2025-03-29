Beren Saat sessizliğini bozdu! 'Gözaltılara' tepki: 'İçim parçalanıyor...'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 09:07

Güncelleme: 29.03.2025 - 09:08

Şafak operasyonu ve polis ablukası ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler düzenlendi. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok yerinde yüzbinlerce kişi tutuklama kararını protesto etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre eylemlerde toplam 1879 kişi gözaltına alındı, 260 kişi ise tutuklandı.

ÇOCUKLAR, GENÇLER, İÇERİDE...

Tutuklamalarla ilgili konuşan Nevşin Mengü, "Tutuklanan öğrencilerin en büyüğü 22 yaşında. Yaşı küçük olanların tutuklandığını öğrenince ağlayanlar olmuş" ifadelerini kullandı.

BEREN SAAT SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Son olarak, ünlü oyuncu Beren Saat, medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Saat, paylaşımında "Kapılarda ağlayan anneleri gördükçe içim parçalanıyor; Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin öğrencilerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar" diye konuştu.