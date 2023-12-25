Psikologlar anlattı, depresyonun hafif ama uzun hali: Distimi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 16:19

Güncelleme: 25.12.2023 - 16:19

Distimi, uzun süreli üzüntü, içe kapanıklık, melankoli ve sevinçten yoksunluk gibi belirtilerle karakterize edilen kronik bir depresyon durumudur. Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, distimi hakkında önemli bilgiler verdi.

DİSTİMİ BELİRTİLERİ VE AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Distimi belirtileri genellikle depresyon belirtilerini içerir ancak üç önemli ayırt edici özellik vardır. Bunlar, genelde çevresel aktivitelere ilginin azalması, semptomların yetişkinlerde iki yıl, çocuklarda ve ergenlerde bir yıldan uzun süre devam etmesi ve sinirlilik halidir. Özellikle çocuk ve ergenlerde sinirlilik hali, moral bozukluğu olarak daha belirgin görülebilir.

DİSTİMİ VE MAJÖR DEPRESYON ARASINDAKİ FARK

Distimi ile majör depresyon belirtileri aynıdır, ancak distimi belirtileri daha uzun süre ve daha hafif gözükür. Bu nedenle distimi, majör depresyona göre daha zor fark edilebilir. Özellikle kişinin en az iki yıldır tutku, neşe, ilgi, cinsel istek duymuyorsa, kronik depresyon düşünülmelidir.

Distimi genellikle sosyal problemlerle birlikte görülür. Bu problemler, mobbing, yeterince dinlenememe, kendine zaman ayıramama, ailevi problemler ve sosyal çevreyle yaşanan sorunları içerebilir. Bu durumlar, kişinin yaşamdan keyif almasını engeller ve hayatın akışını sorgulamasına neden olabilir.

DİSTİMİDEN KORUNMA ÖNERİLERİ

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, distimiden korunmak için şu önerilerde bulundu:

Sosyal İlişkilerin Sürdürülmesi: Sosyal ilişkileri devam ettirmek, distimiden korunmada önemlidir.

Keyif Alınacak Aktiviteler: Bireyin keyif alabileceği aktiviteleri sürdürmesi ruh sağlığı için önemlidir.

Egzersiz ve Stres Yönetimi: Beden ve ruh sağlığı için düzenli egzersiz ve stres yönetimi uygulamak önemlidir.

Profesyonel Destek: Yaşanan zorluklarla başa çıkmakta güçlük çekiliyorsa, bir uzmandan destek almak önemlidir.

Distimi, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek bir durumdur. Bu nedenle belirtiler fark edildiğinde ve kişi kendisiyle başa çıkamadığında profesyonel yardım almak önemlidir.