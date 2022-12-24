Psikyatr Gülseren Budayıcıoğlu, TV sektörüne neden girdiğini açıkladı

Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, İstanbullu Gelin, Yalı Çapkını, Çöp Adam gibi başarılı dizilerin yaratıcısı olan Gülseren Budayıcıoğlu, katıldığı programda TV sektörüne neden girdiğini anlattı.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 10:20
Psikyatr Gülseren Budayıcıoğlu, TV sektörüne neden girdiğini açıkladı
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Kitaplarını 'İstanbullu Gelin', 'Doğduğun Ev Kaderindir’, 'Masumlar Apartmanı', 'Kırmızı Oda' ve 'Camdaki Kız' isimleriyle dizileştirilen ünlü psikiyatr ve yazar  Gülseren Budayıcıoğlu, terapi yaptığı hastalarının hayatlarını bu dizilere uyarlıyor.  Gerçek hayat hikayelerinin senaryolaştığı diziler ise izlenme rekorları kırıyor.

Danışanların hayatlarının dizilere konu edilmesini etik bulmayan meslektaşları ise Budayıcıoğlu'nu eleştiriyor.

Gülseren Budayıcıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına katıldı. 

Televizyon sektörüne neden girdiğini anlatan  Budayıcıoğlu "Televizyon ile ilişkim bana yeni bir hayat oldu. Bu yola çıkmamın amacı insanlara bilmediklerini, göremediklerini ve duyuramadıklarını duyurmak istemekti" dedi

Budayıcıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

 “Yıllardır bu işi yapan biri olarak insanların hayatın içinde çok zorlandığı dönemler olduğunu biliyorum. Kendim de böyle dönemler çok yaşadım. Zorlandığımız dönemlerde psikiyatriste gidebilmek geleceğimiz için çok önemli olabiliyor. Ülkemizde çoğu insan bunu yapamayabiliyor.”


Gülseren Budayıcıoğlu Masumlar Apartmanı Camdaki Kız

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