Psikyatr Gülseren Budayıcıoğlu, TV sektörüne neden girdiğini açıkladı

24 Aralık 2022 Cumartesi, 10:20

Kitaplarını 'İstanbullu Gelin', 'Doğduğun Ev Kaderindir’, 'Masumlar Apartmanı', 'Kırmızı Oda' ve 'Camdaki Kız' isimleriyle dizileştirilen ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, terapi yaptığı hastalarının hayatlarını bu dizilere uyarlıyor. Gerçek hayat hikayelerinin senaryolaştığı diziler ise izlenme rekorları kırıyor.

Danışanların hayatlarının dizilere konu edilmesini etik bulmayan meslektaşları ise Budayıcıoğlu'nu eleştiriyor.

Gülseren Budayıcıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına katıldı.

Televizyon sektörüne neden girdiğini anlatan Budayıcıoğlu "Televizyon ile ilişkim bana yeni bir hayat oldu. Bu yola çıkmamın amacı insanlara bilmediklerini, göremediklerini ve duyuramadıklarını duyurmak istemekti" dedi

Budayıcıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Yıllardır bu işi yapan biri olarak insanların hayatın içinde çok zorlandığı dönemler olduğunu biliyorum. Kendim de böyle dönemler çok yaşadım. Zorlandığımız dönemlerde psikiyatriste gidebilmek geleceğimiz için çok önemli olabiliyor. Ülkemizde çoğu insan bunu yapamayabiliyor.”