Pucca'nın ev sahibine Tuba Ünsal'dan destek: 'Evimi mahvetti demek az kalır'

Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:18

Güncelleme: 12.02.2024 - 16:18

Kirasını ödemediği iddiasıyla ev sahibi Jale Tuncer ile mahkemelik olan Fenomen ve yazar Pucca'ya bir suçlama da ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan geldi. Ünsal, "Evimi mahvetti' demek az kalır" sözleriyle Pucca'nın kirasını ödemediğini iddia eden ev sahibi Jale Tuncer'e destek verdi.

"EVİMİ MAHVETTİ' DEMEK AZ KALIR"

Pucca’nın eski ev sahibi olan Ünsal, Instagram sayfasından Jale Tuncer’e destek verdi.



"Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. Pucca/Pınar yıllarca benim de kiracımdı." diyen Ünsal, "Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…" açıklamasında bulundu.



PUCCA'DAN YANIT GECİKMEDİ

Pucca’dan Tuba Ünsal’a yanıt gecikmedi. Selen Pınar Işık (Pucca) Tuba Ünsal’ın iddialarına "Yasal hakkımı kullanacağım." diyerek yanıt verdi.

"16 AYDIR KİRA ÖDEMEDİ"

Pucca olarak bilinen fenomen ve yazar Selen Pınar Işık, ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Işık'ın ev sahibi olduğunu söyleyen Jale Tuncer, sosyal medya fenomeninin 16 aydır kira ödemediğini söylemişti.

İki buçuk yıldır Pucca'nın evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Jale Tuncer, "İyilikten maraz doğdu." diyerek Pucca'nın, ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etmişti.



Dava açtığını ve 12 aydır mahkeme sürecinin devam ettiğini de ifade eden Jale Tuncer isimli ev sahibi, evin Nişantaşı'nda 3+1 olduğunu ve kiranın 2023'te 10 bin 500 olduğunu sözlerine eklemişti.



"ZOR DURUMDAN GEÇİYORUZ"



'Pucca' ise hakkındaki iddialara karşı sessizliğini bozdu ve kirasını ödemekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:



"Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm."

"EVİ BOŞALTIYORUZ, MAHKEME DEVAM EDİYOR"

Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu anlamış değilim. Haber kanallarının röportaj taleplerini kabul etmiyorum. Oğlum 6 yaşındaki ve zaten yeterince zor günler geçirdik daha fazla psikolojimizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim."