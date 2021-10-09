Puhu TV, arşivine yabancı dizi kataloğu ekliyor

09 Ekim 2021 Cumartesi, 09:23

Ücretsiz çevrimiçi dizi ve film platformu Puhutv’nin yeni yayın dönemi başladı. Platform, yerli diziler, orijinal içerikler ve yerli-yabancı filmlerin yer aldığı arşivine ilk kez bu sezon yabancı dizi kataloğunu ekledi.

Farklı türlerden oluşan içeriklerin yer aldığı dizi arşivi, kült yapımların ağırlıklı olduğu yabancı dizilerden oluşuyor.

ROADKILL

House dizisi ile dünya çapında şöhret elde eden Hugh Laurie’nin başrolünde olduğu Roadkill, politik dram ve gerilim türünde bir yapım. Roadkill, 2021’de ani bir hastalık sonrası yaşamını yitiren, Peaky Blinders, Fearless gibi dizilerin oyuncusu Helen McCrory’nin de rol aldığı son proje. Başrolde yer alan iki İngiliz oyuncunun yanı sıra dizi, senaristiyle de dikkat çekiyor. Hikaye, The Hours / Saatler (2002), The Reader / Okuyucu (2008) filmlerinin ödüllü senaristi İngiliz yazar David Hare’in imzasını taşıyor.

MR. WILSON

Puhutv yabancı dizi kataloğunda dikkat çeken bir diğer yapım Mrs. Wilson. Türk izleyicisinin The Affair ile tanıdığı Ruth Wilson’ın başrolde olduğu ve yapımcılığını üstlendiği dizi, 1960’larda geçen biyografik bir hikaye. Ruth Wilson, ailesinin geçmişinden gizemli bir olayı ekrana taşırken, kendisi de büyükannesini canlandırıyor.

THE MINIATURIST

The Miniaturist, Jessie Burton’ın aynı adı taşıyan romanından uyarlanan BBC yapımı mini bir seri. 17. yüzyılda Amsterdam’da geçen drama türündeki dönem dizisinin başrolünde ise The Queen’s Gambit’in başrol oyuncusu Anya Taylor-Joy’un yer alıyor.

MY BRILLIANT FRIEND

Puhutv’nin kütüphanesine eklediği kült yapımlar arasında My Brilliant Friend en dikkat çekenlerden. İtalyan yazar Elena Ferrante’nin uluslararası çok satanlar listesinde yer alan romanından uyarlanan dizi, iki kız çocuğunun, Elena ve Lila’nın yıllara yayılan büyüleyici dostluklarını izleyiciyle buluşturuyor.

THE YOUNG POPE

Tarihteki en genç ve ilk Amerikalı Papa’yı anlatan The Young Pope, Jude Law’un başrolünde olduğu, İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino’nun 2016 tarihli dizisi ve ciddi bir parodi. Serinin devamı The New Pope ise, başrollerini yine Jude Law ile John Malkovich’in paylaştığı şimdiden efsaneleşmiş bir başka yapım.

LIAR

Liar, Downtown Abbey’deki rolüyle Altın Küre ödülü kazanan Joanne Froggatt ve Ioan Gruffudd’ın başrollerde olduğu İngiliz yapımı bir dizi. Oyuncuların performanslarıyla dikkat çeken yapım, polisiye gerilim türünde. Bu noktada dizinin Türk uyarlaması Yalancı’nın da platformda yayında olduğunu paylaşmakta yarar var.

CHIMERİCA

Chimerica, Türk tiyatro izleyicisinin ‘Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi’ oyunu ile hatırlayacağı Lucy Kirkwood’un başka bir oyunundan uyarlanan bir dizi. 2019 yapımı dizide, Pekin’de Tiananmen Meydanı’nda gerçekleşen öğrenci olaylarında, tanka karşı duran adamın fotoğrafını çeken fotoğrafçının 20 yıl sonra Çin’e giderek o adamı bulmaya çalışması konu ediliyor.

BAGHDAD CENTRAL

Baghdad Central, Amerikalı yazar Elliott Colla’nın aynı isimli romanından uyarlanan ve The Last Kingdom senaristlerinden Stephen Butchard’a emanet edilen İngiliz yapımı altı bölümlük bir dizi. Gizem ve gerilim unsurlarını harmanlayan, karakter merkezli bir drama.

WHITE HOUSE FARM

White House Farm, gerçek hayattan uyarlanan sarsıcı bir yapım. 1985 yılında İngiltere’de bir çiftlik evinde gerçekleşen ve aynı aileden beş kişinin ölümüyle sonuçlanan bir cinayet olayı konu ediliyor.

DIARY OF AN UBER DRIVE

Bir Uber şoförünün başından geçen ilginç ve komik durumları anlatan Avustralya yapımı Diary of An Uber Driver, Puhutv’nin kataloğuna eklediği eğlenceli dizilerden.

OUR MIRACLE YEARS

Puhutv, yabancı dizi arşivinde bir Alman dizisine de yer veriyor. Our Miracle Years, 1940’lı ve 50’li yıllarda savaş sonrası Almanya’da yaşayan bir aileyi takip eden, üç kız kardeşin hikayelerine odaklanan bir yapım.

REUNIONS

Size hiçbir otel ve daha önce varlığından haberdar olmadığınız bir kardeş miras kaldı mı? Başrollerinde Loup-Denis Elion ile Laëtitia Milot’nun yer aldığı bu yürekleri ısıtan Fransız dizisi Reunions da Puhutv’de.

BAYWATCH

Puhutv’nin platformda yayına aldığı kült dizilerden biri Baywatch. David Hasselhoff, Pamela Anderson, Jeremy Jackson, Yasmine Bleeth ve daha birçok yetenekli cankurtaran ile Los Angeles’ta geçen bir klasik yapım ayrıca dizi izleyici için nostaljik bir sürpriz tadında.