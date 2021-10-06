Numara gerçek çıkmıştı: Netflix, Squid Game'de kullanılan telefon numarasını kaldırıyor
Dijital yayın platformu Netflix, Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisinde kullanılan ve gerçek olduğu ortaya telefon numarasının bulunduğu sahnede değişiklik yapılacağını açıkladı. Numaranın sahibi Money Today adlı kişi “Sürekli arama ve mesaj aldığını" belirterek, normal hayatını sürdürmekte zorluk çektiği için Netflix'ten yardım talep etmişti.
Dünya genelinde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Netflix'in Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisinin 1. sezonundaki bir sahnede yer alan telefon numarası, en az dizi kadar konuşulmuştu.
Dizide karakterlerin oyuna katılmak için aramaları gereken numaranın gerçek bir telefon numarası olduğu ortaya çıkmış ve bu durum numara sahibinin hayatını bir hayli zorlaştırmıştı.
Numaranın sahibi Kim Gil-young, 'Sürekli arama ve mesaj aldığını' ve normal hayatını sürdürmekte zorluk çektiğini Netflix'e bildirmesinin ardından şirket, söz konusu sahneyi editleyeceklerini açıkladı.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; açıklamada, "Prodüksiyon şirketiyle birlikte, sahneleri düzenleyeceğiz. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" denildi.
Başrollerinde Lee Jung-jae ve Park Hae-soo ikilisinin yer aldığı ve uluslararası bir git haline gelen "Squid Game"in hikâyesi; para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.
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