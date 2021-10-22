Quentin Tarantino 'komedi' yapmak istediğini açıkladı
Yönetmen Quentin Tarantino, çekeceği son film hakkında açıklamalarda bulundu. Yönetmen, Once Upon a Time in Hollywood'dan sonraki filmine henüz karar vermemiş olsa da komedi yapmak istediğini açıkladı. Tarantino ayrıca, bir film eleştiri kitabı yazmayı ve bir dizi hazırlamak istediğini söyledi.
Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, endisine ömür boyu başarı ödülü verilen Roma Film Festivali’nde konuşurken içinde bir film eleştiri kitabı ve bir dizi de bulunan gelecek projelerini anlattı.
Eğlenceli bir spagetti western filmi hazırlamak istediğini aktaran Tarantino şöyle konuştu:
“Gerçekten eğlenceli olacak. Çünkü herkesin farklı bir dil konuştuğu filmi spagetti western tarzında çekmek istiyorum… Herkes farklı bir dil konuşuyor. Ve karakterler sadece şunu anlayabiliyor: Tamam, o konuşmayı bitirdiğinde ben konuşabilirim.”
"FİLMLERDE SADECE GÖRÜNMEK
İSTEMEDİM, O FİLM BENİM OLSUN İSTEDİM"
Sözcü’de yer alan habere göre; Tarantino,
konuşmasında yönetmenliğe nasıl başladığını da şu şekilde anlattı:
“Yönetmenlik yapmak istediğimi
oyunculuk dersleri alarak anladım. Sınıftaki diğer çocuklara göre filmleri daha
çok sevmekle kalmadım, onları önemsedim de… Filmleri oyuncu olamayacak kadar çok
sevdim. Onlarda sadece görünmek istemedim: Filmin benim filmim olmasını
istedim.”
Tarantino, 2016 yılında 10. uzun
metrajlı filmini tamamladıktan sonra sinemacılığı bırakmayı planladığını
söylemişti. Ünlü yönetmenin 2019’da çıkardığı Once Upon a Time in Hollywood,
dokuzuncu filmiydi.
Bir sonraki ve potansiyel olarak son filminin Kill Bill 3 olup olmayacağı sorulduğunda, ünlü yönetmen “Neden olmasın?” diye yanıt verdi.
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