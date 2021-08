Quentin Tarantino'nun annesinden, kendisine 'tek kuruş vermeyeceğini' söyleyen oğluna yanıt

13 Ağustos 2021 Cuma, 14:49

Bir Zamanlar… Hollywood'da'nın (Once Upon A Time in Hollywood) 58 yaşındaki yönetmeni Quentin Tarantino, bu hafta annesinin çocukluğunda tutkularına destek vermemesi nedeniyle ona destek olmayacağına dair ettiği kişisel yeminini açıklamıştı.

The Moment podcast'in bir bölümünde konuşan Tarantino, öğretmenlerinin bunu "cüretkar bir isyankarlık" olarak gördüğünü söylemişti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Quentin Tarantino'nun annesi Connie Zastoupil, yönetmenin kendisine finansal destek vermeyeceğine dair çocukken ant içtiğine yönelik ifadelerinin ardından oğlunu "desteklediğini" ve onunla "gurur duyduğunu" söyledi.

Başı derde girdiğinde annesinin "bu konuda kendisine söylendiğini" ve "küçük tiradının ortasında 'Ha, bu arada, şu küçük 'yazarlık kariyerin' var ya, eliyle tırnak işaretleriyle falan. Uğraştığın şu küçük 'yazarlık kariyerin'? O b**tan iş bitti'" dediğini belirtmişti.

"İğneleyici şekilde bana bunları söylediğinde, 'Pekala hanımefendi, başarılı bir yazar olduğumda benim başarımdan tek bir kuruş bile görmeyeceksin. Sana ev alınmayacak. Çıkabileceğin tatiller olmayacak, annecik için bir Elvis Cadillac olmayacak. Hiçbir şey alamayacaksın. Çünkü sen bunları söyledin' demiştim."

Yeminine "sadık kalıp kalmadığı" sorulduğunda Tarantino şunları ifade etmişti:

"Evet. IRS'le (ABD Milli Gelirler Dairesi) yaşadığı sıkıntıda ona yardımcı oldum. Ama ev yok. Cadillac yok, ev yok."

Tarantino şunları eklemişti:

"Çocuklarınızla uğraşırken sarf ettiğiniz sözlerin sonuçları var. Onların önem verdiği şeyler konusunda kullandığınız iğneleyici ses tonunun sonuçları olacağını unutmayın."

Yönetmenin annesi bu sözlere cevap verdi. USA Today, Zastoupil'in ne olursa olsun oğluna "sevgisini" ve "desteğini" verdiğini söylediğini aktardı.

Zastoupil, "Oğlum Quentin konusunda... onu destekliyorum, onunla gurur duyuyorum, onu ve büyüyen yeni ailesini seviyorum. Düğününde dans etmek ve torunum Leo'nun doğumunun haberini almak bana büyük mutluluk verdi" dedi.

Zastoupil podcast'te sarf edilen sözlerin "kontrolden çıkıp bağlamı dışında viral olmasının" kolay olduğunu ve "bu tahrik edici etkileşimlerin bulunduğu medya çılgınlığına dahil olmak istemediğini" ekledi.

Doğrulanmasa da Tarantino'nun annesi Connie Zastoupil'in yaklaşık 75 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Tarantino; Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs), Ucuz Roman (Pulp Fiction), Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds), The Hateful Eight ve Zincirsiz (Django Unchained) gibi birçok klasik filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenmişti.