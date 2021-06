Ünlü yönetmen Quentin Tarantino erken emeklilik sinyali verdi

06 Haziran 2021 Pazar, 14:00

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, katıldığı bir podcast’te yönetmenliği bırakabileceğini ima etti. Tarantino, “Çoğu yönetmenin son filmleri korkunç olur. Genelde en kötüleri en son yaptıkları iştir” sözleriyle kafa karıştırdı. Son filmi ‘Bir Zamanlar... Hollywood’da’ (Once Upon a Time... in Hollywood) dokuzuncu eseri olan yönetmen, daha önce kariyerini 10’uncu filmde noktalayacağını açıklamıştı.

NTV'de yer alan habere göre; Ucuz Roman (Pulp Fiction), Zincirsiz (Django Unchained), Kill Bill gibi sinema tarihinin unutulmaz filmlerine imza atan Quentin Tarantino, 10'uncu projesini gerçekleştirdikten sonra film yapmayı bırakma sözünü, hemen hemen her yeni filminin ardından dillendirdi.

AMAÇ BEKLENTİ YARATMAK MI?

En son çektiği 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' (Once Upon a Time... in Hollywood) filminin ardından da bu tartışma gündeme gelmişti.

Bu nedenle Tarantino'nun 10 film planı defalarca sorgulandı ve pek çokları tarafından gelecekteki projeleri için dikkat çekmek ve beklenti yaratmak amacıyla üretilen bir pazarlama hilesi diye damgalandı.

'10'DA BIRAKACAĞIM' DEMİŞTİ

Emekli olma söyleminin, Tarantino'nun daha fazla dikkat çekmesini sağladığı açık olsa da Tarantino'ya göre bir yönetmenin kalitesi belli bir zamandan sonra kötüye gidiyor. Dolayısıyla ünlü yönetmen zirvede olduğu sırada emekliye ayrılmayı istiyor ve bunun için de ideal sayı 10.

Tarantino, ardında, sonraki yıllarda da tartışılacak ve adından söz ettirecek tutarlı bir miras bırakmak istiyor.

ABD'li yönetmen, kariyerindeki 9’uncu film olan ve başrollerinde Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio’nun oynadığı, 2019'da çektiği 'Bir Zamanlar… Hollywood’da' filminin tanıtımı için bulunduğu Moskova’da basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, son bir film daha çektikten sonra kariyerini noktalamayı planladığını belirtmişti.

'SON FİLMİMİN TÜM HİKAYELERİMİN KAPANIŞI OLMASINI İSTİYORUM'

Tarantino, 10'uncu filmi için, "Son filmimin ne hakkında olacağını henüz bilmiyorum. Ancak eğer çektiğim tüm filmleri bir trenin vagonları olarak düşünürsek, son filmimin bu treni özetleyen devasa bir süper film olmasını istiyorum. Tüm hikayelerimin bir kapanışı olmasını istiyorum" demişti.

1994’te çektiği Ucuz Roman filmiyle şöhrete kavuşan Tarantino, kariyerine yazar olarak devam edecek. ilk romanı ‘Once Upon a Time... in Hollywood’dan uyarlanacak bir kurgu romanı olacak.