Quentin Tarantino, şimdiye kadar yapılmış 'en iyi filmi' seçti

05 Ağustos 2022 Cuma, 16:44

"Ucuz Roman", "Kill Bill", "Bir Zamanlar... Hollywood'da", "Zincirsiz", "Soysuzlar Çetesi" gibi filmlerle tanınan yönetmen Quentin Tarantino, 'şimdiye kadar yapılmış en iyi film'i seçti.

Tarantino, en hayran kaldığı filmin yönetmen Steven Spielberg imzalı, Türkiye’de 1975'te "Denizin Dişleri" ismiyle gösterime giren “Jaws” olduğunu söyledi.

'DAHA İYİSİ YOK' DEDİ

Cinema Blend'in podcasti ReelBlend'e konuşan Tarantino, "Bence Jaws şimdiye kadar yapılmış en iyi film. Onun nadide havasına girebilecek başka filmler var. Ama bir film olarak, Jaws'tan daha iyi yapan olmadı. Jaws'tan 'daha iyisi' yoktur. Şimdiye kadar yapılmış en iyi filmdir. Ve çoğu filmin Jaws'tan önce ne kadar kötü zamanlanmış olduğunu gösteriyor" dedi.