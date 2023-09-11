Rabia Birsen Göğercin kimdir, kaç yaşında, nereli? Rabia Birsen Göğercin ne mezunu?

Yayınlanma: 11.09.2023 - 09:47

Güncelleme: 11.09.2023 - 09:47

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 1 milyonluk ödülün sahibi olan yarışmacı Rabia Birsen Göğercin hakkında aramalar başladı. Büyük bir başarıya imza atam Rabia Birsen Göğercin'in hayatı merak edildi. Peki, Rabia Birsen Göğercin kimdir, kaç yaşında, nereli? Rabiaa Birsen Göğercin ne mezunu?

RABİA BİRSEN GÖĞERCİN KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL kazanan Rabia Birsen Güvercin, 24 yaşında ve aslen Konyalı.

RABİA BİRSEN GÖĞERCİN NE MEZUNU?

Ankara'da yaşıyan Güvercin, Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu.

RABİA BİRSEN GÖĞERCİN'İN KOLUNA NE OLDU?

Rabia Birsen Güvercin'in hayatı izleyenlerin dikkatini çekti. Rabia Birsen Güvercin, babasının kasap dükkanında bir kaza geçirdiğini ve kolunu kıyma makinesine kaptırdığını ifade etti. Güvercin, hastaneye kaldırılma sürecini de izleyicilerle paylaştı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU NEYDİ?

Rabia Birsen Göğercin daha sonra 1 milyonluk soruyu açtırdı.

Soru: Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

Şıklar: A:Ş B:V C:G D:H

Doğru cevap: B:V