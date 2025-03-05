Rafet El Roman'dan itiraf: 90'larda yazdığım en gereksiz şarkı...

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'dan yıllar sonra bir itiraf geldi. Roman, 'Sana Dönemem' adlı şarkısının, 90'lı yıllarda yaptığı en gereksiz şarkı olduğunu açıkladı.

Rafet El Roman'dan itiraf: 90'larda yazdığım en gereksiz şarkı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:37

Şarkıcı Rafet El Roman, sosyal medya hesabı üzerinden müzik külliyatına dair bir özeleştiride bulundu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

1990'lı yıllarda yazdığı 'Sana Dönemem' adlı şarkısının, yaptığı en gereksiz şarkılardan biri olduğunu belirten şarkıcı, paylaşımında; "1990'larda yazdığım en gereksiz şarkılardan biri bence" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Rafet El Roman #şarkı

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