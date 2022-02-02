Rahatsızlandığını duyuran Nihat Sırdar'dan açıklama: İyileşir iyileşmez yayındayım

Kafa Radyo programcısı Nihat Sırdar, böbreklerinden bir operasyon geçirdiğini ve bir süre daha yayında olamayacağını duyurdu.

İHA
02 Şubat 2022 Çarşamba, 23:36
Rahatsızlandığını duyuran Nihat Sırdar'dan açıklama: İyileşir iyileşmez yayındayım
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Kafa Radyo'nun sevilen programcılarından Nihat Sırdar, bir süredir yayınlara çıkamıyordu. 

Sırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile böbreklerinden operasyon geçirdiğini ve bir süre daha yayına çıkamayacağını duyurdu.

"İYİLEŞİR İYİLEŞMEZ YAYINDAYIM"

Twitter hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sırdar şu ifadeleri kullandı: 

"Merak edenler için; Böbreklerimden bir operasyon geçirdim. Gayet başarılı geçti. Ağrılar devam ediyor. Bir süre daha dinlenmem gerekiyor. İyileşir iyileşmez yayındayım. Bu yoğun gündemde kendi derdimle meşgul ettiğim için özür dilerim."


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