Rahatsızlandığını duyuran Nihat Sırdar'dan açıklama: İyileşir iyileşmez yayındayım
Kafa Radyo programcısı Nihat Sırdar, böbreklerinden bir operasyon geçirdiğini ve bir süre daha yayında olamayacağını duyurdu.
Kafa Radyo'nun sevilen programcılarından Nihat Sırdar, bir süredir yayınlara çıkamıyordu.
Sırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile böbreklerinden operasyon geçirdiğini ve bir süre daha yayına çıkamayacağını duyurdu.
"İYİLEŞİR İYİLEŞMEZ YAYINDAYIM"
Twitter hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sırdar şu ifadeleri kullandı:
"Merak edenler için; Böbreklerimden bir operasyon geçirdim. Gayet başarılı geçti. Ağrılar devam ediyor. Bir süre daha dinlenmem gerekiyor. İyileşir iyileşmez yayındayım. Bu yoğun gündemde kendi derdimle meşgul ettiğim için özür dilerim."
Video Haberler
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
En Çok Okunan Haberler
- Hedefte CHP’li belediye başkanı var
- İğneli Fırça
- Rejimin yeni aşaması
- Mahkemeden dikkat çeken 'babalık izni' kararı
- Beyin göçüne karşı acil eylem planı - Dr. Fatma Nur AYÇİÇEK
- ‘Tekelcilik paraziti’ ve emperyalizm ne ister? - Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV
- Siyasal İslam ve modernite - Doç. Dr. Ayşe ATALAY
- Mahkemeye erişime bariyer - M. Önder TEKİN
- Sancar'dan 'ortak aday' açıklaması
- 'Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor'