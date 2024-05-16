Survivor'da kim elendi? 16 Mayıs'ta All Star'a veda eden isim...

Yayınlanma: 16.05.2024 - 20:15

Güncelleme: 16.05.2024 - 20:15

Survivor All Star'da eleme günü büyük bir heyecanla başladı. Eleme potasında yer alan 4 isim bir hafta daha adada kalmayı garantilemek istiyor. Finale geri sayım başlamışken adadaki yarışmacı sayısı düşmeye başladı. Bugün de bir isim adaya veda edecek. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte, 16 Mayıs'ta All Star'a veda eden isim...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Aleyna ile finale kalan Sercan geçtiğimiz hafta adaya veda etti.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bu hafta 2 kadın 2 erkek yarışmacı eleme potasına dahil oldu. Özgür, Aleyna, Atakan ve Merve potada yer alan isimler.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Oynanacak düelloların ardından adaya veda eden isim belli olacak.