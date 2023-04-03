Ramazan ayında kalp sağlığını koruyan püf noktaları

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 07:00

Ramazan ayında kalp hastalarının ilaç kullanımı ile ilgili bilgiler veren Dr. Öğr. üyesi Okan Er, “Yaklaşık olarak 14 saat aç kaldığımız ramazan ayında merak edilen konulardan biri de kalp hastaları uzun süren açlık ve susuzluktan nasıl etkilenir. Başlıca prensibimiz şudur ki açlık kalp hastalıklarına genel anlamda iyi gelmektedir" dedi.

Er, "Özellikle sabah-akşam ilaç alan hastalarımızın daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Düzenli olarak ilaç alan bir kişi normalde 12 saatte bir alması gereken bir ilacı ramazan ayında, sabah dozunu sahurun son dakikalarında, akşam dozunu da iftarda alarak tolere edebilirler. Ancak günde 1den fazla ilaç tüketmesi gereken kişilerin de oruç tutup tutamayacaklarını mutlaka bir kardiyoloji uzmanına sormaları gerekmektedir” diye konuştu.

“ÖZELLİKLE ŞEKER HASTALARI...”

Dr. Okan Er, şu ifadeleri kullandı: