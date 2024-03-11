Ramazan ayında spor ne zaman ve nasıl yapılmalı? Oruç tutarken spor yapılır mı?

Ramazan ayında oruç tutarken spor yapmak, doğru zamanlama ve uygun egzersiz seçimi ile mümkündür. Peki, Ramazan ayında spor ne zaman ve nasıl yapılmalı? Oruç tutarken spor yapılır mı? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:26
Ramazan ayında spor ne zaman ve nasıl yapılmalı? Oruç tutarken spor yapılır mı?
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Ramazan ayında spor yapacaklar ikiye ayrılıyor. Egzersizlerini iftar sonrasına bırakanlar oldukça fazla tercih ederken, oruç tutarken sporlarını aksatmayanların sayısı her yıl dikkat çekiyor. Ramazanda spor yapacaklar için zamanlama oldukça önemli bir faktörken, yanlış yapılan durumlarda vücut farklı tepkiler vererek sağlık problemleriyle karşı karşıya kalınabiliyor. Peki, Ramazan ayında spor ne zaman ve nasıl yapılmalı? Oruç tutarken spor yapılır mı? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN AYINDA SPOR DÜZENİ NASIL OLMALI?

Ramazanda beslenme ile birlikte spor veya egzersiz yapmak, sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturur. Spora yeni başlayanlar için önerilen aktiviteler arasında hafif tempolu yürüyüşler, pilates, yoga ve yüzme bulunur. Düzenli egzersiz yapanlar ise programlarının şiddetini ve süresini kısaltarak devam edebilirler. Ramazanda spor ve egzersiz yapmanın en uygun zamanı iftardan 1-2 saat önce veya sonra olmalıdır.

Ramazanda beslenme ve spor düzenine dikkat etmek, metabolizma açısından büyük bir avantaj sağlar. Antrenmanların bir saatten daha uzun olmaması, serin ve havalandırılmış ortamlarda yapılması, uygun kıyafetlerin tercih edilmesi, gün boyunca yoğun aktivitelerden kaçınılması ve yorgunken yoğun egzersiz yapılmaması önemlidir. Bu sayede sağlıklı bir şekilde Ramazan ayını geçirebilir ve sporunuzdan maksimum fayda sağlayabilirsiniz.

RAMAZAN AYINDA SPOR YAPMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Ramazanda spor yapmanın faydaları saymakla bitmez. Şiddeti ve temposu düşük egzersizler, oruç tutanlar için gerçekten kurtarıcı olabilir. Sabah yürüyüşleri, yoga ve pilates gibi aktiviteler, gün boyunca enerji seviyenizi yükseltirken vücudunuzu da rahatlatır. İftara yakın düşük şiddetli ağırlık çalışmaları ise kaslarınızı güçlendirebilir ve formunuzu korumanıza yardımcı olabilir.

Ramazan boyunca spor yapmanın birçok faydası vardır. Bunlar arasında kilo kontrolüne yardımcı olması, kalp sağlığını koruması, kas gücünü ve dayanıklılığını artırması, stresi azaltması, uyku kalitesini yükseltmesi, kemik yoğunluğunu artırıp güçlendirmesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve psikolojik olarak mutlu ve zinde hissettirmesi bulunur.

Sahur ve iftarda ise genel olarak az yağlı ve hafif yiyecekler tüketilmesi önerilir. Bu, metabolizmanın ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri almasına yardımcı olurken aynı zamanda ağır bir yüklenmeden kaçınmanıza da yardımcı olur. Herhangi bir rahatsızlık hissettiğinizde ise hafif egzersizler yaparak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.


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