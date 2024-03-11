Ramazan ayının bereketli tatlısı: Ekmek kadayıfı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:52

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:52

Ramazan ayı, maneviyatın yüksek olduğu, bereketin bol olduğu ve paylaşmanın önemli olduğu mübarek bir aydır. İftar sofralarının olmazsa olmazları arasında ise tatlılar önemli bir yer tutar. Bu tatlılardan biri de ekmek kadayıfıdır. İşte, Ramazan ayının bereketli tatlısı ekmek kadayıfının yapımı için gereken malzemeler ve adım adım tarif...

EKMEK KADAYIFI TARİFİ

Malzemeler

Kek için malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

3 Türk kahvesi fincanı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Karamelli şerbet için:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Ara kreması:

2, 5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

4 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

Yapılış