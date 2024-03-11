Ramazan ayının bereketli tatlısı: Ekmek kadayıfı

Bu tarif, Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından biri olan ekmek kadayıfının pratik tarifini adım adım sunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:52
Ramazan ayının bereketli tatlısı: Ekmek kadayıfı
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Ramazan ayı, maneviyatın yüksek olduğu, bereketin bol olduğu ve paylaşmanın önemli olduğu mübarek bir aydır. İftar sofralarının olmazsa olmazları arasında ise tatlılar önemli bir yer tutar. Bu tatlılardan biri de ekmek kadayıfıdır. İşte, Ramazan ayının bereketli tatlısı ekmek kadayıfının yapımı için gereken malzemeler ve adım adım tarif...

EKMEK KADAYIFI TARİFİ

Malzemeler

Kek için malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 Türk kahvesi fincanı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Karamelli şerbet için:

  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı şeker

Ara kreması:

  • 2, 5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi
  • 4 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket vanilya

Yapılış

  1. Yumurta ve şekeri mikserle 5 dk. çırptıktan sonra unu, kabartma tozunu, vanilyayı ekleyerek karıştırıyoruz.
  2. 170 derece (350f) önceden ısıtılmış fırında kapağını hiç açmadan 20 dakika pişiriyoruz. (küçük boy dikdörtgen borcam ya da tepsi için)
  3. Kek soğuduktan sonra 3 bardak şeker ve 3 bardak kaynar su ile karameli hazırlıyoruz.
  4. Şekeri tencereye koyup kısık ayarda eritiyoruz, iyice sıvı haline gelince üzerine yavaş yavaş 3 bardak kaynar suyu döküyoruz.
  5. Suyu kattığınızda şeker katılaşıyor, şeker tekrar eriyene kadar kaynatıyoruz.
  6. Krema için Hindistan cevizi ve vanilya haricindeki tüm malzemeleri karıştırarak pişiriyoruz ve piştikten sonra Hindistan cevizi ve vanilyayı ekleyerek mikserle çırpıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz.
  7. Soğuyan kekimizi enlemesine ikiye bölüyoruz, önce alt kısmı tekrar pişirdiğimiz tepsiye koyuyoruz.
  8. İlk sıcaklığı çıkmış karamel şerbetimizin yarısını alt kısma döküyoruz (bu aşamada şerbetin miktarını iyi ayarlamak lazım, üst kısma da döküleceği için).
  9. Ortaya kremamızın hepsini döküp güzelce yayıyoruz.
  10. Üst kısmı da dikkatlice yerleştirilip kalan şerbeti de kekin her yerine gelecek şekilde döküyoruz.
  11. Mümkünse bir gece buzdolabında bekletiyoruz, üzerinde kaymak ya da krem şantiyle servis ediyoruz.

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