Ramazan ayında yapılan masum sandığınız alışkanlıklar mide rahatsızlıklarına sebep oluyor: İftarda yapılan 7 beslenme hatası

Ramazan ayında gün boyu süren açlık sonrası iftar sofraları adeta bir ödül gibi görülür. Ancak uzun süre boş kalan mideye kontrolsüz ve hızlı şekilde yüklenmek, sindirim sistemini zorlayabilir. Uzmanlar, iftar öğününün bilinçli planlanmasının hem metabolizma sağlığı hem de kilo kontrolü açısından kritik olduğunu vurguluyor. Peki, bu ayda yapılan hangi alışkanlıklar mide rahatsızlıklarına sebep oluyor? İşte, iftarda yapılan 7 beslenme hatası...

İFTARDA YAPILAN 7 BESLENME HATASI

1. Orucu çok hızlı ve aşırı yemekle açmak

Uzun saatler süren açlık sonrası hızlı yemek yemek mideyi aniden doldurur.

Neden zararlı?

Hazımsızlık

Şişkinlik

Reflü şikayetleri

Ani kan şekeri yükselmesi

Doğrusu:

Orucu su ve hurma ile açtıktan sonra çorba gibi hafif bir başlangıç yapmak, 10-15 dakika ara verip ana yemeğe geçmek sindirimi kolaylaştırır.

2. Aşırı yağlı ve kızartılmış yiyecekler tüketmek

İftarda kızartma, ağır hamur işleri ve yağlı yemekler sık tercih edilir.

Sonuçları:

Mide yanması

Bağırsak problemleri

Gece boyu rahatsızlık hissi

Yağ oranı dengeli, ızgara veya haşlama yöntemleriyle pişirilmiş yemekler daha sağlıklı bir seçenektir.

3. Yetersiz su tüketmek

Oruç boyunca susuz kalan vücut, iftar ile sahur arasında yeterli sıvı almazsa dehidrasyon riski oluşur.

Etkileri:

Baş ağrısı

Halsizlik

Kabızlık

Konsantrasyon düşüklüğü

İftar ile sahur arasında en az 1,5–2 litre su tüketmek önemlidir.

4. Tatlıyı iftardan hemen sonra tüketmek

Şerbetli ve ağır tatlılar, zaten yükselen kan şekerini daha da artırır.

Olası sonuçlar:

Ani enerji yükselişi ve düşüşü

Kilo artışı

Mide rahatsızlıkları

Tatlı tüketilecekse, iftardan en az 1-2 saat sonra ve sütlü veya hafif alternatifler tercih edilmelidir.

5. Sebze ve lif tüketimini ihmal etmek

İftar sofralarında çoğu zaman protein ve hamur işleri ön planda olur.

Ancak sebze ve salata eksikliği:

Sindirimi zorlaştırır

Kabızlığa yol açar

Tokluk süresini kısaltır

Lifli besinler hem mideyi rahatlatır hem de kan şekerini dengeler.

6. Kontrolsüz porsiyon tüketimi

Uzun süre aç kalmak, psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine neden olabilir.

Aşırı porsiyonlar:

Metabolizmayı yavaşlatır

Kilo alımını hızlandırır

Gece uykusunu olumsuz etkiler

Küçük porsiyonlarla başlamak ve yavaş yemek önemlidir.

7. Hareketsiz kalmak

İftardan hemen sonra uzanmak sindirimi zorlaştırır.

Kısa ve hafif bir yürüyüş: