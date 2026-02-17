Ramazan ayında yapılan masum sandığınız alışkanlıklar mide rahatsızlıklarına sebep oluyor: İftarda yapılan 7 beslenme hatası

Ramazan ayında gün boyu süren açlık sonrası iftar sofraları adeta bir ödül gibi görülür. Ancak uzun süre boş kalan mideye kontrolsüz ve hızlı şekilde yüklenmek, sindirim sistemini zorlayabilir. Uzmanlar, iftar öğününün bilinçli planlanmasının hem metabolizma sağlığı hem de kilo kontrolü açısından kritik olduğunu vurguluyor. Peki, bu ayda yapılan hangi alışkanlıklar mide rahatsızlıklarına sebep oluyor? İşte, iftarda yapılan 7 beslenme hatası...
İFTARDA YAPILAN 7 BESLENME HATASI
1. Orucu çok hızlı ve aşırı yemekle açmak
Uzun saatler süren açlık sonrası hızlı yemek yemek mideyi aniden doldurur.
Neden zararlı?
- Hazımsızlık
- Şişkinlik
- Reflü şikayetleri
- Ani kan şekeri yükselmesi
Doğrusu:
Orucu su ve hurma ile açtıktan sonra çorba gibi hafif bir başlangıç yapmak, 10-15 dakika ara verip ana yemeğe geçmek sindirimi kolaylaştırır.
2. Aşırı yağlı ve kızartılmış yiyecekler tüketmek
İftarda kızartma, ağır hamur işleri ve yağlı yemekler sık tercih edilir.
Sonuçları:
- Mide yanması
- Bağırsak problemleri
- Gece boyu rahatsızlık hissi
Yağ oranı dengeli, ızgara veya haşlama yöntemleriyle pişirilmiş yemekler daha sağlıklı bir seçenektir.
3. Yetersiz su tüketmek
Oruç boyunca susuz kalan vücut, iftar ile sahur arasında yeterli sıvı almazsa dehidrasyon riski oluşur.
Etkileri:
- Baş ağrısı
- Halsizlik
- Kabızlık
- Konsantrasyon düşüklüğü
İftar ile sahur arasında en az 1,5–2 litre su tüketmek önemlidir.
4. Tatlıyı iftardan hemen sonra tüketmek
Şerbetli ve ağır tatlılar, zaten yükselen kan şekerini daha da artırır.
Olası sonuçlar:
- Ani enerji yükselişi ve düşüşü
- Kilo artışı
- Mide rahatsızlıkları
Tatlı tüketilecekse, iftardan en az 1-2 saat sonra ve sütlü veya hafif alternatifler tercih edilmelidir.
5. Sebze ve lif tüketimini ihmal etmek
İftar sofralarında çoğu zaman protein ve hamur işleri ön planda olur.
Ancak sebze ve salata eksikliği:
- Sindirimi zorlaştırır
- Kabızlığa yol açar
- Tokluk süresini kısaltır
Lifli besinler hem mideyi rahatlatır hem de kan şekerini dengeler.
6. Kontrolsüz porsiyon tüketimi
Uzun süre aç kalmak, psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine neden olabilir.
Aşırı porsiyonlar:
- Metabolizmayı yavaşlatır
- Kilo alımını hızlandırır
- Gece uykusunu olumsuz etkiler
Küçük porsiyonlarla başlamak ve yavaş yemek önemlidir.
7. Hareketsiz kalmak
İftardan hemen sonra uzanmak sindirimi zorlaştırır.
Kısa ve hafif bir yürüyüş:
- Sindirimi destekler
- Kan şekerini dengeler
- Şişkinliği azaltır